30 октября 2022
29 октября 2022

Жители самого богатого района Тюменской области 18 лет живут без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители улицы 18 лет живут без центрального водоснабжения Фото:

Жители поселка Туртас Уватского района 18 лет ждут, пока местная администрация проведет к их домам воду. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. После вмешательства ведомства властей обязали решить вопрос до 1 декабря 2023 года.

«Прокуратура Уватского района провела проверку по обращению жителя улицы Энергетиков в поселке Туртас, об отсутствии водоснабжения. С 2004 года администрацией района жителям предоставлены земельные участки для индивидуального жилищного строительства, центральное водоснабжение на которых не обеспечено», — рассказали URA.RU в прокуратуре региона.

Как отметили в ведомстве, организация водоснабжения — это обязательство органа местного самоуправления. То, что у властей все эти годы не было денег на данные цели, уважительной причиной не посчитали.

По итогу прокуратура обратилась в суд, который обязал мэрию организовать питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение жителей улицы. Срок для исполнения решения суда — до 1 декабря 2023 года, однако оно пока не вступило в законную силу.

Уватский район принято считать самым богатым муниципальным районом Тюменской области. Все из-за того, что он приравнен к территориям Крайнего Севера, в связи с чем в нем действуют «северные» надбавки. Кроме того, в районе ведется нефтедобыча.

Ранее URA.RU писало, что в поселке Туртас жители нескольких улиц более 10 лет живут без уличного освещения. Прокуратура также защитила права граждан в суде с администрацией.

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Жители поселка Туртас Уватского района 18 лет ждут, пока местная администрация проведет к их домам воду. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. После вмешательства ведомства властей обязали решить вопрос до 1 декабря 2023 года. «Прокуратура Уватского района провела проверку по обращению жителя улицы Энергетиков в поселке Туртас, об отсутствии водоснабжения. С 2004 года администрацией района жителям предоставлены земельные участки для индивидуального жилищного строительства, центральное водоснабжение на которых не обеспечено», — рассказали URA.RU в прокуратуре региона. Как отметили в ведомстве, организация водоснабжения — это обязательство органа местного самоуправления. То, что у властей все эти годы не было денег на данные цели, уважительной причиной не посчитали. По итогу прокуратура обратилась в суд, который обязал мэрию организовать питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение жителей улицы. Срок для исполнения решения суда — до 1 декабря 2023 года, однако оно пока не вступило в законную силу. Уватский район принято считать самым богатым муниципальным районом Тюменской области. Все из-за того, что он приравнен к территориям Крайнего Севера, в связи с чем в нем действуют «северные» надбавки. Кроме того, в районе ведется нефтедобыча. Ранее URA.RU писало, что в поселке Туртас жители нескольких улиц более 10 лет живут без уличного освещения. Прокуратура также защитила права граждан в суде с администрацией.
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