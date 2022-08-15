В нефтяном районе Тюменской области люди 10 лет живут без света

Уличное освещение, которого не было 10 лет, власти должны организовать за 2,5 месяца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители нескольких улиц в поселке Туртас (Уватский район Тюменской области) более 10 лет живут без уличного освещения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Проведена проверка по обращению жителя поселка Туртас. Установлено, что по улицам Ягодная, Энергетиков (мкр. Дорожников), Свободы, Дружбы, Белоярская, Ленина (тупик) полностью отсутствует искусственное освещение. Ситуация остается неизменной на протяжении уже более 10 лет», — рассказали URA.RU в прокуратуре области.

Поселок Туртас находится в Уватском районе региона. Это единственная территория Тюменской области, приравненная к районам Крайнего Севера. На его территории ведется нефтедобыча.

По данным прокуратуры, за освещение должны отвечать муниципальные власти. Выявив нарушение, правоохранители подали иск в суд и выиграли процесс. Освещение на улицах поселка должно появиться уже к 1 ноября.

Получить оперативный комментарий в администрации Уватского района не удалось: в обеденный перерыв на звонок журналиста ответил автоответчик. В мэрию направлен письменный запрос.