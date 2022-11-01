В курганском приграничном округе озвучили дату, когда начнется конкурс на место мэра

В Петуховском округе, который граничит с Казахстаном и входит в состав Курганской области, 14 ноября объявят старт конкурса по подбору кандидатов на место главы района. Об этом в ответ на запрос URA.RU рассказал временно исполняющий обязанности главы округа Антон Волков.
«С 15 октября 2022 года я являюсь врио главы Петуховского муниципального округа, в течение 30 календарных дней с этой даты будет объявлен конкурс по выборам главы», — пишет Волков. Он также отметил, что планирует сам подать документы на участие в конкурсе.
До этого URA.RU писало, что 14 октября с поста главы Петухово ушел Игорь Арзин. Местные депутаты поддержали решение главы округа на внеочередном собрании. Также Арзин выразил надежду, что будущие главы продолжат вести ремонт дорог и образовательных учреждений, а также займутся развитием социальной сферы.
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