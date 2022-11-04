Путин похвалил тюменского врача

05 ноября 2022 в 04:37 Размер текста - 17 +

Путин объявил благодарность врачу из Тюмени Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин объявил благодарность врачу из Тюмени. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. «Распоряжение „О поощрении“. Объявить благодарность президента РФ Сиверцеву Максиму Юрьевичу — врачу ООО „Консультативно-диагностическая поликлиника им. Е. М. Нигинского“, Тюменская область», — говорится в документе. Ранее URA.RU писало, что двое тюменцев удостоились наград от президента РФ. Жителей региона поощрили за вклад в культуру и спорт.

Президент России Владимир Путин объявил благодарность врачу из Тюмени. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. «Распоряжение „О поощрении“. Объявить благодарность президента РФ Сиверцеву Максиму Юрьевичу — врачу ООО „Консультативно-диагностическая поликлиника им. Е. М. Нигинского“, Тюменская область», — говорится в документе. Ранее URA.RU писало, что двое тюменцев удостоились наград от президента РФ. Жителей региона поощрили за вклад в культуру и спорт.