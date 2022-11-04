Путин похвалил тюменского врача

Путин объявил благодарность врачу из Тюмени
Президент России Владимир Путин объявил благодарность врачу из Тюмени. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Распоряжение „О поощрении“. Объявить благодарность президента РФ Сиверцеву Максиму Юрьевичу — врачу ООО „Консультативно-диагностическая поликлиника им. Е. М. Нигинского“, Тюменская область», — говорится в документе.
Ранее URA.RU писало, что двое тюменцев удостоились наград от президента РФ. Жителей региона поощрили за вклад в культуру и спорт.
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