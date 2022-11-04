04 ноября 2022
03 ноября 2022

Путин похвалил тюменского врача

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Путин объявил благодарность врачу из Тюмени Фото:

Президент России Владимир Путин объявил благодарность врачу из Тюмени. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Распоряжение „О поощрении“. Объявить благодарность президента РФ Сиверцеву Максиму Юрьевичу — врачу ООО „Консультативно-диагностическая поликлиника им. Е. М. Нигинского“, Тюменская область», — говорится в документе.

Ранее URA.RU писало, что двое тюменцев удостоились наград от президента РФ. Жителей региона поощрили за вклад в культуру и спорт.

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Президент России Владимир Путин объявил благодарность врачу из Тюмени. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. «Распоряжение „О поощрении“. Объявить благодарность президента РФ Сиверцеву Максиму Юрьевичу — врачу ООО „Консультативно-диагностическая поликлиника им. Е. М. Нигинского“, Тюменская область», — говорится в документе. Ранее URA.RU писало, что двое тюменцев удостоились наград от президента РФ. Жителей региона поощрили за вклад в культуру и спорт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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