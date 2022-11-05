05 ноября 2022
04 ноября 2022
03 ноября 2022

Крупную трассу в Тюмени парализовало из-за массового ДТП. Видео

Объездную дорогу в районе улицы Федюнинского в Тюмени парализовало из-за ДТП с семью машинами
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло на объездной дороге в районе улицы Федюнинского Фото:

В Тюмени на объездной дороге произошло массовое ДТП с семью машинами. Из-за ночной аварии на улице Федюнинского движение в одном из направлений оказалось парализовано. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«Семь машин столкнулись ночью на улице Федюнинского. Пострадавших нет. Аварийные комиссары оформили ДТП. Сотрудники ГИБДД в этот момент обеспечивали безопасность», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В паблике «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте» также появилось две публикации, на которых очевидцы запечатлели произошедшее в ночь с 5 на 6 ноября. В комментариях пользователи обратили внимание, что водителям стоит внимательнее относиться к подготовке своего автомобиля на зимний сезон. «Нет денег на резину — не езди. И сам не пострадаешь и других убережешь. Ну и дистанция, конечно. Погода опасная», — написала Галина Кравченко. Некоторые при этом отметили, что плохая погода застала тюменцев врасплох. «Некоторые умные такие с летней резиной. Снег буквально за ночь лег. Естественно, не все успели переобуться. 50 на 50» — написала Мария Быстренина.

Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Екатеринбург — Тюмень загорелась фура. ДТП произошло вечером 5 ноября. Из-за аварии в том месте временно ограничили движение.

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В Тюмени на объездной дороге произошло массовое ДТП с семью машинами. Из-за ночной аварии на улице Федюнинского движение в одном из направлений оказалось парализовано. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «Семь машин столкнулись ночью на улице Федюнинского. Пострадавших нет. Аварийные комиссары оформили ДТП. Сотрудники ГИБДД в этот момент обеспечивали безопасность», — сообщили в пресс-службе ведомства. В паблике «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте» также появилось две публикации, на которых очевидцы запечатлели произошедшее в ночь с 5 на 6 ноября. В комментариях пользователи обратили внимание, что водителям стоит внимательнее относиться к подготовке своего автомобиля на зимний сезон. «Нет денег на резину — не езди. И сам не пострадаешь и других убережешь. Ну и дистанция, конечно. Погода опасная», — написала Галина Кравченко. Некоторые при этом отметили, что плохая погода застала тюменцев врасплох. «Некоторые умные такие с летней резиной. Снег буквально за ночь лег. Естественно, не все успели переобуться. 50 на 50» — написала Мария Быстренина. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Екатеринбург — Тюмень загорелась фура. ДТП произошло вечером 5 ноября. Из-за аварии в том месте временно ограничили движение.
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