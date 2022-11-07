07 ноября 2022
06 ноября 2022

Тюменские рыбаки отметили завершение сезона. Фото

Тюменские рыбаки отметили завершение сезона. Фото
© Служба новостей «URA.RU»
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Рыба. Заболотье. Тюменская область, рыбак, щука, карась, рыба, рыболовство, заболотье
В честь закрытия летнего сезона тюменские рыбаки поделились фотографиями улова в соцсетях Фото:

Тюменские рыбаки отмечают завершение летнего сезона. Они делятся фотографиями своих уловов в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Рыбалка в Тюменской области».

«Хороший сезон жидкой воды 2022 закрыт. Предлагаю выложить вам свои фото трофеев или хороших снимков рыбы, которых вы поймали в этом году», — обратился к рыбакам региона Александр Камальдинов.

Тюменцы охотно поддержали затею земляка. Рыбаки в комментариях хвастались уловом. Некоторые жители области посчитали, что для них сезон прошел не так, как хотелось бы. «Сезон так себе выдался», — написал Павел Филин.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменские рыбаки обнаружили на реке Иртыш кости мамонта. Видео они опубликовали в социальных сетях.

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Тюменские рыбаки отмечают завершение летнего сезона. Они делятся фотографиями своих уловов в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Рыбалка в Тюменской области». «Хороший сезон жидкой воды 2022 закрыт. Предлагаю выложить вам свои фото трофеев или хороших снимков рыбы, которых вы поймали в этом году», — обратился к рыбакам региона Александр Камальдинов. Тюменцы охотно поддержали затею земляка. Рыбаки в комментариях хвастались уловом. Некоторые жители области посчитали, что для них сезон прошел не так, как хотелось бы. «Сезон так себе выдался», — написал Павел Филин. Ранее URA.RU писало о том, что тюменские рыбаки обнаружили на реке Иртыш кости мамонта. Видео они опубликовали в социальных сетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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