Тюменские рыбаки отмечают завершение летнего сезона. Они делятся фотографиями своих уловов в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Рыбалка в Тюменской области».
«Хороший сезон жидкой воды 2022 закрыт. Предлагаю выложить вам свои фото трофеев или хороших снимков рыбы, которых вы поймали в этом году», — обратился к рыбакам региона Александр Камальдинов.
Тюменцы охотно поддержали затею земляка. Рыбаки в комментариях хвастались уловом. Некоторые жители области посчитали, что для них сезон прошел не так, как хотелось бы. «Сезон так себе выдался», — написал Павел Филин.
Ранее URA.RU писало о том, что тюменские рыбаки обнаружили на реке Иртыш кости мамонта. Видео они опубликовали в социальных сетях.
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