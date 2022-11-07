Тюменские рыбаки отметили завершение сезона. Фото

В честь закрытия летнего сезона тюменские рыбаки поделились фотографиями улова в соцсетях Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменские рыбаки отмечают завершение летнего сезона. Они делятся фотографиями своих уловов в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Рыбалка в Тюменской области».

«Хороший сезон жидкой воды 2022 закрыт. Предлагаю выложить вам свои фото трофеев или хороших снимков рыбы, которых вы поймали в этом году», — обратился к рыбакам региона Александр Камальдинов.

Тюменцы охотно поддержали затею земляка. Рыбаки в комментариях хвастались уловом. Некоторые жители области посчитали, что для них сезон прошел не так, как хотелось бы. «Сезон так себе выдался», — написал Павел Филин.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменские рыбаки обнаружили на реке Иртыш кости мамонта. Видео они опубликовали в социальных сетях.