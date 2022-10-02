Рыбаки обнаружили кости мамонта на реке Иртыш (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Рыбаки обнаружили кости мамонта на реке Иртыш возле Увата (Тюменская область). Об этом в публикации в социальных сетях сообщил один из рыбаков, приложив видео.

«На рыбалке нашли кости мамонта», — написал автор анонимного поста в группе «Рыбалка в Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте». Пользователь добавил видеозапись, где рассказал о том, что останки были найдены на реке Иртыш недалеко от Увата. Рыбак на видео показал ребро, зубы и другие кости животного.

В комментариях под постом один из пользователей паблика предположил, что на видеозаписи только зуб принадлежит мамонту, а кости другому животному. «На видео только один зуб мамонта. Остальное, скорее всего, лопатка, тазовая кость, ребро лося и маленький коренной зуб лося», — пишет Валерий Малахов. Другой пользователь рассказал, что находил зуб мамонта на Иртыше. «Мамонт, однозначно. Находил такой же зуб на Иртыше, свозил в музей, сказали — мамонт», — написал Дмитрий Картелев.

Ранее URA.RU писало, что рыбаки в ХМАО на берегу Оби нашли кость мамонта. Кроме того, в реке Тобол под Курганом палеонтологи обнаружили останки древнего зубра.