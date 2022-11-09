Соратница курганского губернатора рассказала об отсрочках по кредитам мобилизованным

В Кургане 280 мобилизованных оформили кредитные каникулы

Оксана Куташи рассказала о помощи мобилизованным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Заместитель губернатора Курганской области, руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи рассказала о предоставленных кредитных каникулах семьям мобилизованных в регионе. Куташи называют соратницей губернатора, так как она работала под руководством Вадима Шумкова еще в правительстве Тюменской области. О помощи мобилизованным чиновница сообщила в своем telegram-канале.

«По обращениям семей мобилизованных уже проведена большая работа: консультирование по вопросам оформления кредитных каникул предоставлено в отношении всех семей, имеющих кредитные обязательства (уже оформлены кредитные каникулы в 280 случаях, 74 — в процессе оформления)», — указано в посте Куташи.

Среди прочей уже оказанной помощи: выделены деньги на ремонт газа, водопроводов и электричества, выделили деньги на коммунальные услуги, куплены продукты, сезонная одежда и дрова. Также Куташи рассказала, что было около 1 700 обращений по вопросу социальных услуг и около 1 400 обращений с просьбой оказать психологическую помощь.

Ранее URA.RU писало, что курганские мобилизованные могут продлить отсрочку по кредитам на время лечения в госпитале. Кредитные каникулы предоставляются на срок службы по контракту либо участия в СВО, плюс 30 дней.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Глава страны отметил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности или боевой опыт. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 октября объявил о завершении частичной мобилизации. 31 октября объявили о завершение частичной мобилизации в Курганской области.