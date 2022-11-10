КМЗ подготовил к отгрузке плавающие боевые машины для ВДВ. Фото

11 ноября 2022 в 17:41 Размер текста - 17 +

КМЗ готовит к отгрузке БМП-3 и БМД-4М с допзащитой (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Курганский машиностроительный завод (КМЗ), выполняющий гособоронзаказ, готовит к отправке в ВС РФ боевые плавающие машины пехоты. Об этом сообщается на сайте правительства региона. «Дмитрий Медведев провел контрольную проверку выпуска современной техники для ВС РФ. Он осмотрел цех, где идет конвейерная сборка боевых машин пехоты, а также изделия, подготовленные к отгрузке. В их числе БМП-3 и БМД-4М с дополнительными комплектами защиты», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Курган 11 ноября приехал с рабочим визитом зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Вместе с ним прибыли представители Минобороны и один из заместителей главы госкорпорации «Ростех». Медведев посетил «Курганмашзавод» и проверил ход выполнения гособоронзаказа. После посещения оборонного предприятия губернатор Шумков пообещал помочь КМЗ выполнить госзаказ. Также сообщалось, что перед приездом Медведева возле «Курганмашзавода» убрали забор и наводили уборку. «Курганмашзавод» готовится к отгрузке боевых машин пехоты для ВДВ Фото: правительство Курганской области В ВС РФ отгрузят БМП-3 и БМД-4М с допкомплектами защиты Фото: правительство Курганской области В ходе визита на КМЗ Дмитрий Медведев проверил, как идет конвейерная сборка боевых машин пехоты Фото: правительство Курганской области

Курганский машиностроительный завод (КМЗ), выполняющий гособоронзаказ, готовит к отправке в ВС РФ боевые плавающие машины пехоты. Об этом сообщается на сайте правительства региона. «Дмитрий Медведев провел контрольную проверку выпуска современной техники для ВС РФ. Он осмотрел цех, где идет конвейерная сборка боевых машин пехоты, а также изделия, подготовленные к отгрузке. В их числе БМП-3 и БМД-4М с дополнительными комплектами защиты», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Курган 11 ноября приехал с рабочим визитом зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Вместе с ним прибыли представители Минобороны и один из заместителей главы госкорпорации «Ростех». Медведев посетил «Курганмашзавод» и проверил ход выполнения гособоронзаказа. После посещения оборонного предприятия губернатор Шумков пообещал помочь КМЗ выполнить госзаказ. Также сообщалось, что перед приездом Медведева возле «Курганмашзавода» убрали забор и наводили уборку.