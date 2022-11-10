10 ноября 2022

Тюменским мобилизованным дали деньги в долг, чтобы они вернулись домой. Фото

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Отправка мобилизованных. Тюмень
Мобилизованным тюменцам вручили памятные монеты, чтобы они обязательно вернулись домой Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованным жителям Тюменской области, которые после боевого слаживания на полигоне ТВВИКУ отправились к новому месту несения службы, вручили памятные монеты. По замыслу организаторов, считается, что если человек берет деньги в долг, то он обязательно должен вернуться, чтобы отдать его обратно.

Эшелон с бойцами — саперами выехал из Тюмени 11 ноября. Подробнее о том, как провожали тюменцев — в фотоподборке URA.RU.

Отправка мобилизованных. Тюмень
К новому несения месту службы мобилизованных жителей Тюменской области провожали родные и близкие
Фото:
Отправка мобилизованных. Тюмень
На перроне тюменского ЖД-вокзала собрались десятки людей
Фото:
Отправка мобилизованных. Тюмень
В дорогу тюменцам выдали продуктовые наборы
Фото:
Отправка мобилизованных. Тюмень
Перед отправкой с напутственным словом к тюменцам обратились официальные лица
Фото:
Отправка мобилизованных. Тюмень
Мобилизованные жители Тюменской области отправились к новому месту несения службы в боевом настроении
Фото:
Отправка мобилизованных. Тюмень
Перед отправкой оркестр по традиции сыграл для мобилизованных «Прощание Славянки»
Фото:
Отправка мобилизованных. Тюмень
Тюменцы пообещали родным и близким вернуться домой с победой
Фото:

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Мобилизованным жителям Тюменской области, которые после боевого слаживания на полигоне ТВВИКУ отправились к новому месту несения службы, вручили памятные монеты. По замыслу организаторов, считается, что если человек берет деньги в долг, то он обязательно должен вернуться, чтобы отдать его обратно. Эшелон с бойцами — саперами выехал из Тюмени 11 ноября. Подробнее о том, как провожали тюменцев — в фотоподборке URA.RU.
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