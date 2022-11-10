Мобилизованным тюменцам вручили памятные монеты, чтобы они обязательно вернулись домой Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованным жителям Тюменской области, которые после боевого слаживания на полигоне ТВВИКУ отправились к новому месту несения службы, вручили памятные монеты. По замыслу организаторов, считается, что если человек берет деньги в долг, то он обязательно должен вернуться, чтобы отдать его обратно.

Эшелон с бойцами — саперами выехал из Тюмени 11 ноября. Подробнее о том, как провожали тюменцев — в фотоподборке URA.RU.

К новому несения месту службы мобилизованных жителей Тюменской области провожали родные и близкие Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На перроне тюменского ЖД-вокзала собрались десятки людей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В дорогу тюменцам выдали продуктовые наборы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Перед отправкой с напутственным словом к тюменцам обратились официальные лица Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мобилизованные жители Тюменской области отправились к новому месту несения службы в боевом настроении Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Перед отправкой оркестр по традиции сыграл для мобилизованных «Прощание Славянки» Фото: Денис Моргунов © URA.RU