Мобилизованным тюменцам вручили памятные монеты, чтобы они обязательно вернулись домой
новость из сюжетаМобилизация в России
Мобилизованным жителям Тюменской области, которые после боевого слаживания на полигоне ТВВИКУ отправились к новому месту несения службы, вручили памятные монеты. По замыслу организаторов, считается, что если человек берет деньги в долг, то он обязательно должен вернуться, чтобы отдать его обратно.
Эшелон с бойцами — саперами выехал из Тюмени 11 ноября. Подробнее о том, как провожали тюменцев — в фотоподборке URA.RU.
К новому несения месту службы мобилизованных жителей Тюменской области провожали родные и близкие
На перроне тюменского ЖД-вокзала собрались десятки людей
В дорогу тюменцам выдали продуктовые наборы
Перед отправкой с напутственным словом к тюменцам обратились официальные лица
Мобилизованные жители Тюменской области отправились к новому месту несения службы в боевом настроении
Перед отправкой оркестр по традиции сыграл для мобилизованных «Прощание Славянки»
Тюменцы пообещали родным и близким вернуться домой с победой
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