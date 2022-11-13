Путин объявил частичную демобилизацию, Украина поменяет тактику боев: главное к 13 ноября

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Путин дал поручение провести демобилизацию студентов из Донбасса Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин объявил частичную демобилизацию. Украинские войска зимой сменят тактику боев, предпочитая выжидание. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 13 ноября.

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — каждый вечер в одном письме. Подписывайтесь на нашу эксклюзивную рассылку !
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин объявил частичную демобилизацию. Украинские войска зимой сменят тактику боев, предпочитая выжидание. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 13 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...