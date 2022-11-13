Путин объявил частичную демобилизацию, Украина поменяет тактику боев: главное к 13 ноября

Путин дал поручение провести демобилизацию студентов из Донбасса
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин объявил частичную демобилизацию. Украинские войска зимой сменят тактику боев, предпочитая выжидание. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 13 ноября.
- Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Путин дал поручение провести демобилизацию студентов из Донбасса. Они вернутся на обучение.
- Экс-командующий армии США в Европе Бэн Годжес сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зимний период боевых действий могут выйти на рубежи Крымского полуострова. Годжес сказал, что ВСУ в январе «войдут в Мариуполь и Мелитополь».
- Украинские войска зимой могут поменять свою тактику ведения боев и начать наносить удары на территориях, которые принадлежат России. Представителям администрации президента США Джо Байдена рассказали, что важно использовать зимнее затишье на полях боев с целью восстановления оборонительного и наступательного потенциала украинской армии.
- Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил, что несколько тысяч жителей Новой Каховки (город в Херсонской области) уехали в другие регионы, не желая соседствовать с ВСУ. Леонтьев добавил, что город покинуло уже несколько тысяч человек.
- ВСУ активно пытаются прорвать оборону на севере Луганской Народной Республики (ЛНР). Тем не менее их попытки оказываются безуспешными, так как их усилия блокируются артиллерией российских войск. Вместе с тем российская армия освободила поселок Майорск в Донецкой Народной Республике (ДНР), передает Пятый канал. Кроме того, Вооруженные Силы (ВС) России отразили нападение ВСУ на Купянском, Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях. Также корреспондент URA.RU сообщил, что российский флаг с главной площади Мелитополя (Запорожская область) снят планово. Его исчезновение ранее заметили местные жители.
Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — каждый вечер в одном письме. Подписывайтесь на нашу эксклюзивную рассылку !