Исполнительница из ЯНАО посвятила песню военнослужащим батальона «Кедр». Видео

14 ноября 2022 в 07:26 Размер текста - 17 +

Певица Александра Гальцова посвятила песню мобилизованным землякам Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Певица из Губкинского (ЯНАО) Александра Гальцова посвятила песню военнослужащим батальона «Кедр». Видео размещено в группе «Губкинский.Ком» в соцсети «ВКонтакте». «Возвращайтесь» — песня в исполнении Александры Гальцовой посвящается мобилизованным батальона «Кедр». «Ребята, возвращайтесь, мы вас ждем», — сообщается в соцсети. В именном подразделении «Кедр» проходят службу мобилизованные из ЯНАО. Батальон получил свой флаг и шевроны, в чем помогли представители округа. Ранее URA.RU сообщало, что перед отправкой в зону СВО бойцы из Тюменской области, ХМАО, ЯНАО и Пермского края прошли подготовку на полигоне в Тюмени. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. В войска отправлено около 50 тыс. человек. Видео: «Губкинский.Ком», «Вконтакте»

Певица из Губкинского (ЯНАО) Александра Гальцова посвятила песню военнослужащим батальона «Кедр». Видео размещено в группе «Губкинский.Ком» в соцсети «ВКонтакте». «Возвращайтесь» — песня в исполнении Александры Гальцовой посвящается мобилизованным батальона «Кедр». «Ребята, возвращайтесь, мы вас ждем», — сообщается в соцсети. В именном подразделении «Кедр» проходят службу мобилизованные из ЯНАО. Батальон получил свой флаг и шевроны, в чем помогли представители округа. Ранее URA.RU сообщало, что перед отправкой в зону СВО бойцы из Тюменской области, ХМАО, ЯНАО и Пермского края прошли подготовку на полигоне в Тюмени. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. В войска отправлено около 50 тыс. человек. Видео: «Губкинский.Ком», «Вконтакте»