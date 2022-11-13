Певица из Губкинского (ЯНАО) Александра Гальцова посвятила песню военнослужащим батальона «Кедр». Видео размещено в группе «Губкинский.Ком» в соцсети «ВКонтакте».
«Возвращайтесь» — песня в исполнении Александры Гальцовой посвящается мобилизованным батальона «Кедр». «Ребята, возвращайтесь, мы вас ждем», — сообщается в соцсети.
В именном подразделении «Кедр» проходят службу мобилизованные из ЯНАО. Батальон получил свой флаг и шевроны, в чем помогли представители округа.
Ранее URA.RU сообщало, что перед отправкой в зону СВО бойцы из Тюменской области, ХМАО, ЯНАО и Пермского края прошли подготовку на полигоне в Тюмени. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. В войска отправлено около 50 тыс. человек.
Видео: «Губкинский.Ком», «Вконтакте»
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