Гражданам Казахстана для участия в выборах президента придется выехать из Кургана

Казахстанцы, проживающие в Курганской области, могут проголосовать на выборах президента в Омске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Граждане Казахстана, проживающие на территории Курганской области, смогут принять участие в досрочных выборах президента приехав в Омск. Об этом говорится на сайте Генерального консульства Республики Казахстан в городе Омске. Кроме того, казахстанцы в некоторых случаях смогут проголосовать в приграничных областях республики.

«К омскому консульству относятся девять регионов России, в том числе и Курганская область. Граждане Республики Казахстан, проживающие в Курганской области и достигшие 18-летнего возраста, могут участвовать выборах в Омске», — указано на сайте. Для участия в голосовании гражданин должен быть включен в список избирателей. Для этого необходимо оставить заявку на сайте посольства или консульства в Омске.

Само голосование пройдет 20 ноября с 07:00 до 20:00 местного времени на избирательном участке №292 по адресу: ул. Чокана Валиханова, д. 9. При себе необходимо иметь паспорт. По вопросам можно обращаться на «горячую линию»: +7 (968) 100 73 06 или +7 (3812) 32 52 06.

По данным источника URA.RU связанного с избирательным процессом, участвовать в досрочных выборах президента граждане могут и на территории Казахстана. Для людей, проживающих в Курганской области, ближе всего расположены участки для голосования в Северо-Казахстанской и Костанайской областях. «Граждане Казахстана, имеющие временную или постоянную прописку в Курганской области, относятся к избирательному участку в Омске. Если они не хотят голосовать „по месту регистрации“, то они могут прийти в любой другой избирательный участок, главное заранее сообщить им об этом и назвать причину, например, болезнь или смерть родственника», — говорит источник. В избирательной комиссии Курганской области корреспонденту URA.RU сообщили, что информация по голосованию для граждан Казахстана в избирком пока не поступала.

Ранее URA.RU сообщало, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении внеочередных выборов президента на 20 ноября. Также Токаев подписал документ, согласно которому, срок полномочий главы Казахстана будет ограничен семью годами без права переизбрания. До этого срок составлял пять лет с правом участвовать в выборах второй раз.