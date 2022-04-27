Сенатор США Пол: Байден вынудил Путина начать спецоперацию

28 апреля 2022 в 05:51 Размер текста - 17 +

Администрация президента США Джо Байдена спровоцировала президента России Владимира Путина начать спецоперацию на Украине, предлагая Киеву вступить в НАТО. Об этом заявил американский сенатор Рэнд Пол в ходе спора с госсекретарем США Энтони Блинкеном. «Можно было высказать свою позицию до начала российской спецоперации, а не агитировать за то, чего Москва абсолютно не приемлет и называет красной линией, о чем нам доподлинно известно», — приводит слова Рэнда Пола газета Daily Mail. Он уточнил, что Россия назвала красной линией вступление Украины в НАТО, однако США продолжили агитировать за ее вступление в альянс. Сенатор добавил, что именно возможное вхождение Украины в НАТО не может быть оправданием, но является причиной начала спецоперации. Также Пол отметил, что Россия и ее союзники неоднократно выражали свою обеспокоенность из-за расширения Североатлантического альянса в Восточной Европе. Ранее URA.RU сообщало, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что терпению России пришел конец, и поставил США и НАТО ультиматум. В январе глава МИД РФ Сергей Лавров перечислил три красные линии для стран Запада. Президент США Джо Байден отказался признавать красные линии России. Китайское издание «Синьхуа» обвинило Вашингтон в провоцировании конфликта РФ и Украины. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил о рисках столкновения России и НАТО. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Также ранее российские военные обнаружили биологические лаборатории, которые, как выяснилось позже, финансировались США.