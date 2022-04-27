Сенатор США Пол: Байден вынудил Путина начать спецоперацию

Администрация президента США Джо Байдена спровоцировала президента России Владимира Путина начать спецоперацию на Украине, предлагая Киеву вступить в НАТО. Об этом заявил американский сенатор Рэнд Пол в ходе спора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«Можно было высказать свою позицию до начала российской спецоперации, а не агитировать за то, чего Москва абсолютно не приемлет и называет красной линией, о чем нам доподлинно известно», — приводит слова Рэнда Пола газета Daily Mail. Он уточнил, что Россия назвала красной линией вступление Украины в НАТО, однако США продолжили агитировать за ее вступление в альянс.
Сенатор добавил, что именно возможное вхождение Украины в НАТО не может быть оправданием, но является причиной начала спецоперации. Также Пол отметил, что Россия и ее союзники неоднократно выражали свою обеспокоенность из-за расширения Североатлантического альянса в Восточной Европе.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Также ранее российские военные обнаружили биологические лаборатории, которые, как выяснилось позже, финансировались США.
Администрация президента США Джо Байдена спровоцировала президента России Владимира Путина начать спецоперацию на Украине, предлагая Киеву вступить в НАТО. Об этом заявил американский сенатор Рэнд Пол в ходе спора с госсекретарем США Энтони Блинкеном. «Можно было высказать свою позицию до начала российской спецоперации, а не агитировать за то, чего Москва абсолютно не приемлет и называет красной линией, о чем нам доподлинно известно», — приводит слова Рэнда Пола газета Daily Mail. Он уточнил, что Россия назвала красной линией вступление Украины в НАТО, однако США продолжили агитировать за ее вступление в альянс. Сенатор добавил, что именно возможное вхождение Украины в НАТО не может быть оправданием, но является причиной начала спецоперации. Также Пол отметил, что Россия и ее союзники неоднократно выражали свою обеспокоенность из-за расширения Североатлантического альянса в Восточной Европе. Ранее URA.RU сообщало, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что терпению России пришел конец, и поставил США и НАТО ультиматум. В январе глава МИД РФ Сергей Лавров перечислил три красные линии для стран Запада. Президент США Джо Байден отказался признавать красные линии России. Китайское издание «Синьхуа» обвинило Вашингтон в провоцировании конфликта РФ и Украины. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил о рисках столкновения России и НАТО. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Также ранее российские военные обнаружили биологические лаборатории, которые, как выяснилось позже, финансировались США.