Власти ЯНАО отрицают наличие очередей на переправе

15 ноября 2022 в 20:35 Размер текста - 17 +

В самые пиковые часы на линию выходит третье судно на воздушной подушке Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU На переправе между Салехардом и Лабытнанги отсутствуют очереди на перевозку пассажиров с помощью судов на воздушной подушке. Об этом URA.RU сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Очередей на переправе нет. В самые пиковые часы — утром и вечером на линию выходит третье судно на воздушной подушке», — говорится в сообщении регионального правительства. Перевозка пассажиров по маршруту Салехард — Лабытнанги стала действовать с 14 ноября. Стоимость проезда для взрослого — 146 рублей, для ребенка — 73 рубля. Актуальное расписание доступно на сайте департамента. Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО вынуждены стоять в длинных очередях и переплачивать за проезд на главной переправе. Также из-за проблем с логистикой многие опаздывают на рейсы в аэропорт.

На переправе между Салехардом и Лабытнанги отсутствуют очереди на перевозку пассажиров с помощью судов на воздушной подушке. Об этом URA.RU сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Очередей на переправе нет. В самые пиковые часы — утром и вечером на линию выходит третье судно на воздушной подушке», — говорится в сообщении регионального правительства. Перевозка пассажиров по маршруту Салехард — Лабытнанги стала действовать с 14 ноября. Стоимость проезда для взрослого — 146 рублей, для ребенка — 73 рубля. Актуальное расписание доступно на сайте департамента. Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО вынуждены стоять в длинных очередях и переплачивать за проезд на главной переправе. Также из-за проблем с логистикой многие опаздывают на рейсы в аэропорт.