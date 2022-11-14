Власти ЯНАО отрицают наличие очередей на переправе

На переправе между Салехардом и Лабытнанги отсутствуют очереди на перевозку пассажиров с помощью судов на воздушной подушке. Об этом URA.RU сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«Очередей на переправе нет. В самые пиковые часы — утром и вечером на линию выходит третье судно на воздушной подушке», — говорится в сообщении регионального правительства. Перевозка пассажиров по маршруту Салехард — Лабытнанги стала действовать с 14 ноября. Стоимость проезда для взрослого — 146 рублей, для ребенка — 73 рубля. Актуальное расписание доступно на сайте департамента.
Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО вынуждены стоять в длинных очередях и переплачивать за проезд на главной переправе. Также из-за проблем с логистикой многие опаздывают на рейсы в аэропорт.
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