14 ноября 2022

Власти ЯНАО отрицают наличие очередей на переправе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Переправа Салехард-Лабытнанги, воздушные подушки, переправа, воздушная подушка
В самые пиковые часы на линию выходит третье судно на воздушной подушке Фото:

На переправе между Салехардом и Лабытнанги отсутствуют очереди на перевозку пассажиров с помощью судов на воздушной подушке. Об этом URA.RU сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Очередей на переправе нет. В самые пиковые часы — утром и вечером на линию выходит третье судно на воздушной подушке», — говорится в сообщении регионального правительства. Перевозка пассажиров по маршруту Салехард — Лабытнанги стала действовать с 14 ноября. Стоимость проезда для взрослого — 146 рублей, для ребенка — 73 рубля. Актуальное расписание доступно на сайте департамента.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО вынуждены стоять в длинных очередях и переплачивать за проезд на главной переправе. Также из-за проблем с логистикой многие опаздывают на рейсы в аэропорт.

Подпишись на наш telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao

На переправе между Салехардом и Лабытнанги отсутствуют очереди на перевозку пассажиров с помощью судов на воздушной подушке. Об этом URA.RU сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Очередей на переправе нет. В самые пиковые часы — утром и вечером на линию выходит третье судно на воздушной подушке», — говорится в сообщении регионального правительства. Перевозка пассажиров по маршруту Салехард — Лабытнанги стала действовать с 14 ноября. Стоимость проезда для взрослого — 146 рублей, для ребенка — 73 рубля. Актуальное расписание доступно на сайте департамента. Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО вынуждены стоять в длинных очередях и переплачивать за проезд на главной переправе. Также из-за проблем с логистикой многие опаздывают на рейсы в аэропорт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...