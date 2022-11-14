Правительственный холдинг не продлил контракт с редактором газеты из Целинного округа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Издательский дом «Новый мир», принадлежащий правительству Курганской области, не продлил контракт с редактором районной газеты из Целинного округа Валентиной Шепелевой. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к муниципальной политике.

«С одним из опытнейших редакторов районных газет холдинг „Новый мир“ не породили контракт, причину никто не объяснил. Редактор находится на пенсии, но она продолжала активно работать над газетой», — сообщает инсайдер. По его словам, контракт не продлили с главным редактором из Целинного округа.

В telegram-канале курганского Союза журналистов России (СЖР) сообщают, что 15 ноября на конференции СЖР отметили последний рабочий день Валентины Шепелевой, бывшего редактора газеты «Голос целинника». «Трудовой договор руководством ИД „Новый мир“ с ней не был продлен. Председатель курганского СЖР Ирина Борисова и участники конференции тепло поблагодарили ветерана журналистики за сотрудничество», — указано в посте.

Ранее URA.RU писало, что Валентина Шепелева руководила районным изданием в период с 2002 по 2014 годы, после чего с ней не продлили контракт. Вновь на пост редактора ее приняли в ноябре 2021 года после ухода редактора Натальи Калугиной. Как и редактор Альменевской «Трибуны», Калугина покинула пост в 2021 году после реформы печатных СМИ в Курганской области, отметив, что после объединения изданий в холдинг работать районным журналистам стало сложнее.

До этого 14 ноября редакторов районных газет собрали на срочное совещание в издательском доме «Новый мир». Накануне встречи журналисты холдинга жаловались на низкие зарплаты и вынужденные переработки, возникшие из-за совмещения сотрудниками сразу нескольких должностей в редакции.