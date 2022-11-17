Тюменский научный центр растратил бюджетные деньги выпускников

18 ноября 2022 в 13:34 Размер текста - 17 +

Ущерб составил более четырех миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменский научный центр СО РАН привлечен к ответственности за растрату бюджетных средств на сумму более 4 миллионов рублей, выделяемых для трудоустройства выпускников вузов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Установлено, что в рамках выполнения поручения президента РФ по содействию в трудоустройстве выпускников ВУЗов, закончивших обучение в 2020 году, научному центру в 2021 году предоставлены субсидии на выполнение государственного задания на трудоустройство выпускников», — сообщают в ведомстве. Центр принял на работу 10 новых сотрудников, половина из которых не соответствовали условиям субсидирования. На зарплату сотрудникам, не соответствующим требованию финансирования, было потрачено более 4 миллионов рублей. Что является нарушением в использовании средств субсидии. По итогам проверки Тюменский научный центр СО РАН был привлечен к административной ответственности и штрафу в размере 214 тысяч рублей.

Тюменский научный центр СО РАН привлечен к ответственности за растрату бюджетных средств на сумму более 4 миллионов рублей, выделяемых для трудоустройства выпускников вузов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Установлено, что в рамках выполнения поручения президента РФ по содействию в трудоустройстве выпускников ВУЗов, закончивших обучение в 2020 году, научному центру в 2021 году предоставлены субсидии на выполнение государственного задания на трудоустройство выпускников», — сообщают в ведомстве. Центр принял на работу 10 новых сотрудников, половина из которых не соответствовали условиям субсидирования. На зарплату сотрудникам, не соответствующим требованию финансирования, было потрачено более 4 миллионов рублей. Что является нарушением в использовании средств субсидии. По итогам проверки Тюменский научный центр СО РАН был привлечен к административной ответственности и штрафу в размере 214 тысяч рублей.