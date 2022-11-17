17 ноября 2022
16 ноября 2022

Тюменский научный центр растратил бюджетные деньги выпускников

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Ущерб составил более четырех миллионов рублей Фото:

Тюменский научный центр СО РАН привлечен к ответственности за растрату бюджетных средств на сумму более 4 миллионов рублей, выделяемых для трудоустройства выпускников вузов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Установлено, что в рамках выполнения поручения президента РФ по содействию в трудоустройстве выпускников ВУЗов, закончивших обучение в 2020 году, научному центру в 2021 году предоставлены субсидии на выполнение государственного задания на трудоустройство выпускников», — сообщают в ведомстве. Центр принял на работу 10 новых сотрудников, половина из которых не соответствовали условиям субсидирования.

На зарплату сотрудникам, не соответствующим требованию финансирования, было потрачено более 4 миллионов рублей. Что является нарушением в использовании средств субсидии. По итогам проверки Тюменский научный центр СО РАН был привлечен к административной ответственности и штрафу в размере 214 тысяч рублей.

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Тюменский научный центр СО РАН привлечен к ответственности за растрату бюджетных средств на сумму более 4 миллионов рублей, выделяемых для трудоустройства выпускников вузов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Установлено, что в рамках выполнения поручения президента РФ по содействию в трудоустройстве выпускников ВУЗов, закончивших обучение в 2020 году, научному центру в 2021 году предоставлены субсидии на выполнение государственного задания на трудоустройство выпускников», — сообщают в ведомстве. Центр принял на работу 10 новых сотрудников, половина из которых не соответствовали условиям субсидирования. На зарплату сотрудникам, не соответствующим требованию финансирования, было потрачено более 4 миллионов рублей. Что является нарушением в использовании средств субсидии. По итогам проверки Тюменский научный центр СО РАН был привлечен к административной ответственности и штрафу в размере 214 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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