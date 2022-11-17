Сотрудница курганского вуза придумала уникальную каску

В курганском вузе разработали каску с тепловизором

18 ноября 2022 в 15:10 Размер текста - 17 +

В КГУ прошел полуфинал конкурса проектов «Умник» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ассистентка кафедры «Цифровой энергетики» института математики КГУ Анастасия Ильинская разработала каску с тепловизором. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с полуфинала конкурса проектов «Умник».



«Каска защищает от ударов. Тепловизор работает от аккумулятора, то есть можно идти и определять, где произошла авария в электрических сетях. Как только находится место аварии, GPS-датчик автоматически передает сигнал. При автоматическом обнаружении аварии тепловизор реагирует на нагрев, после чего будет срабатывать датчик на то, что пора передать сигнал» — рассказала ассистентка. Ильинская сообщила, что в ее планах установить на каждую подстанцию сервер, на который будет приходить сигнал об аварии, которая будет отмечаться точкой на карте. А с помощью связи, по словам девушки, работники смогут получить больше деталей о происшествии. Ассистентка рассказала, что в декабре планирует закончит прототип своей разработки и посчитать окончательную стоимость. В январе 2023 года девушка планирует привлекать СМИ и предприятия (КЗКТ, КМЗ и прочие) для рекламы своей разработки. Анастасия Ильинская также учится на магистратуре в Уральском энергетическом институте УрФУ.



Ранее URA.RU писало, что курганские школьники изобрели робота и космический аппарат. На базе Курганского машиностроительного завода (КМЗ) прошел слет исследователей-изобретателей «Окно в мир техники». На мероприятии курганские школьники представили модели робота-андроида и космического аппарата.



Указом президента РФ Владимира Путина 2022—2031 годы объявлены Десятилетием науки и технологий. Основными задачами десятилетия являются привлечение талантливой молодежи в сферу науки, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач укрепления общества, повышение доступности информации о перспективах научной деятельности для граждан России.

Ассистентка кафедры «Цифровой энергетики» института математики КГУ Анастасия Ильинская разработала каску с тепловизором. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с полуфинала конкурса проектов «Умник». «Каска защищает от ударов. Тепловизор работает от аккумулятора, то есть можно идти и определять, где произошла авария в электрических сетях. Как только находится место аварии, GPS-датчик автоматически передает сигнал. При автоматическом обнаружении аварии тепловизор реагирует на нагрев, после чего будет срабатывать датчик на то, что пора передать сигнал» — рассказала ассистентка. Ильинская сообщила, что в ее планах установить на каждую подстанцию сервер, на который будет приходить сигнал об аварии, которая будет отмечаться точкой на карте. А с помощью связи, по словам девушки, работники смогут получить больше деталей о происшествии. Ассистентка рассказала, что в декабре планирует закончит прототип своей разработки и посчитать окончательную стоимость. В январе 2023 года девушка планирует привлекать СМИ и предприятия (КЗКТ, КМЗ и прочие) для рекламы своей разработки. Анастасия Ильинская также учится на магистратуре в Уральском энергетическом институте УрФУ. Ранее URA.RU писало, что курганские школьники изобрели робота и космический аппарат. На базе Курганского машиностроительного завода (КМЗ) прошел слет исследователей-изобретателей «Окно в мир техники». На мероприятии курганские школьники представили модели робота-андроида и космического аппарата. Указом президента РФ Владимира Путина 2022—2031 годы объявлены Десятилетием науки и технологий. Основными задачами десятилетия являются привлечение талантливой молодежи в сферу науки, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач укрепления общества, повышение доступности информации о перспективах научной деятельности для граждан России.