МИД Нидерландов вызвал российского посла из-за реакции России на дело о крушении Boeing

18 ноября 2022 в 19:25 Размер текста - 17 +

Самолет потерпел крушение в 2014 году Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной Министерство иностранных дел Нидерландов вызвало российского посла из-за реакции Кремля на решение суда Гааги по делу о крушении самолета рейса MH17, разбившегося в 2014 году. Об этом сообщает Reuters. «Правительство Нидерландов вызовет посла России в Нидерландах. В связи с реакцией России на приговор по делу о крушении пассажирского рейса MH17», — пишет агентство. Reuters ссылается на министра иностранных дел Вопке Хекстра и агентство ANP. Ранее МИД России назвало итоги разбирательства по делу о крушении малазийского Boeing «политическим заказом». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил свои сожаления по поводу того, что к расследованию не была допущена Россия, отметив, что это «не способствовало его объективности». А в Совете по правам человека при президенте РФ заявили, что решение Гаагского суда «не вызывает особого доверия». Крушение самолета Malaysia Airlines рейса MH17, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло 17 июля 2014 года под Донецком. В результате катастрофы тогда погибли 298 человек. 17 ноября Окружной суд Гааги вынес приговор по делу, согласно которому, виновными в крушении самолета признаны россияне Игорь Гиркин (Стрелков) и Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Харченко. Их приговорили к пожизненному тюремному заключению. Источник в правоохранительных органах, однако, сообщил, что Гиркин и Дубинский не будут выданы Нидерландам.

Министерство иностранных дел Нидерландов вызвало российского посла из-за реакции Кремля на решение суда Гааги по делу о крушении самолета рейса MH17, разбившегося в 2014 году. Об этом сообщает Reuters. «Правительство Нидерландов вызовет посла России в Нидерландах. В связи с реакцией России на приговор по делу о крушении пассажирского рейса MH17», — пишет агентство. Reuters ссылается на министра иностранных дел Вопке Хекстра и агентство ANP. Ранее МИД России назвало итоги разбирательства по делу о крушении малазийского Boeing «политическим заказом». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил свои сожаления по поводу того, что к расследованию не была допущена Россия, отметив, что это «не способствовало его объективности». А в Совете по правам человека при президенте РФ заявили, что решение Гаагского суда «не вызывает особого доверия». Крушение самолета Malaysia Airlines рейса MH17, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло 17 июля 2014 года под Донецком. В результате катастрофы тогда погибли 298 человек. 17 ноября Окружной суд Гааги вынес приговор по делу, согласно которому, виновными в крушении самолета признаны россияне Игорь Гиркин (Стрелков) и Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Харченко. Их приговорили к пожизненному тюремному заключению. Источник в правоохранительных органах, однако, сообщил, что Гиркин и Дубинский не будут выданы Нидерландам.