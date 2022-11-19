Зеленский заявил об энергоколлапсе, Пентагон пообещал Украине тяжелую зиму: главное к 19 ноября

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Учение с отработкой задач в тылу условного противника и в населенном пункте подразделения специального назначения ЗВО (Псковская обл.), армия, военный
Российские военные уничтожили в ДНР 120 украинских солдат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о тяжелой ситуации с энергоснабжением почти во всех регионах страны. Министр обороны США Ллойд Остин предрек Украине суровую зиму. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 19 ноября.

  • Почти во всех регионах Украины сохраняется тяжелая ситуация с энергоснабжением. В своем telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский также уточнил, что для стабилизации ситуации энергетические службы работали на протяжении всех последних суток. Протестуя против отключения света в регионе, жители Одессы перекрыли одну из городских дорог.
  • Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украину ждет суровая зима. Это связано с впечатляющим арсеналом вооружений российской армии.
  • Во время наступления в Донецкой Народной Республике российские военные уничтожили 120 украинских солдат. Они также пресекли попытки прорыва украинской армии на купянском и краснолиманском направлениях, сообщили в Минобороны.
  • Вооруженные силы России уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Запорожье. На складе, расположенном на территории завода «Мотор Сич», собирали двигатели для военной воздушной техники и ремонтировали боевые машины.
  • ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об одной пострадавшей в результате обстрела.
  • Президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией. По его мнению, российской стороне сейчас нужна «передышка, чтобы восстановить силы», а не полное урегулирование конфликта.
  • Великобритания передаст Украине зенитные орудия и технологии для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщил премьер-министр королевства Риши Сунак во время своего визита в Киев.
  • Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что добровольцы — «основная движущая сила» российской армии в спецоперации на Украине. Соответствующий пост он опубликовал в своем telegram-канале.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о тяжелой ситуации с энергоснабжением почти во всех регионах страны. Министр обороны США Ллойд Остин предрек Украине суровую зиму. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 19 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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