Зеленский заявил об энергоколлапсе, Пентагон пообещал Украине тяжелую зиму: главное к 19 ноября

Российские военные уничтожили в ДНР 120 украинских солдат
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о тяжелой ситуации с энергоснабжением почти во всех регионах страны. Министр обороны США Ллойд Остин предрек Украине суровую зиму. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 19 ноября.
- Почти во всех регионах Украины сохраняется тяжелая ситуация с энергоснабжением. В своем telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский также уточнил, что для стабилизации ситуации энергетические службы работали на протяжении всех последних суток. Протестуя против отключения света в регионе, жители Одессы перекрыли одну из городских дорог.
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украину ждет суровая зима. Это связано с впечатляющим арсеналом вооружений российской армии.
- Во время наступления в Донецкой Народной Республике российские военные уничтожили 120 украинских солдат. Они также пресекли попытки прорыва украинской армии на купянском и краснолиманском направлениях, сообщили в Минобороны.
- Вооруженные силы России уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Запорожье. На складе, расположенном на территории завода «Мотор Сич», собирали двигатели для военной воздушной техники и ремонтировали боевые машины.
- ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об одной пострадавшей в результате обстрела.
- Президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией. По его мнению, российской стороне сейчас нужна «передышка, чтобы восстановить силы», а не полное урегулирование конфликта.
- Великобритания передаст Украине зенитные орудия и технологии для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщил премьер-министр королевства Риши Сунак во время своего визита в Киев.
- Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что добровольцы — «основная движущая сила» российской армии в спецоперации на Украине. Соответствующий пост он опубликовал в своем telegram-канале.