Жители Одессы перекрыли дорогу, протестуя против отключений света

Протесты жителей Одессы идут уже второй день
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Жители Одессы перекрыли одну из городских дорог, протестуя против отключений света в регионе. Об этом сообщило «Новое издание».
«Участники акции жалуются, что в некоторых домах электричества нет третьи сутки», — написало издание в своем telegram-канале. В нем также отметили, что одесситы просят местные власти предоставить им график отключения электричества.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Одесса входит в число городов с тяжелой ситуацией с энергоснабжением. Перебои с электричеством на Украине связаны с ударами Вооруженных сил России по «объектам критической инфраструктуры» страны. В связи с этим в некоторых украинских регионах вводилась практика почасовых отключений электричества.