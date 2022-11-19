Жители Одессы перекрыли дорогу, протестуя против отключений света

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Евросоюз, заграждение, евросоюз, проезд закрыт
Протесты жителей Одессы идут уже второй день Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители Одессы перекрыли одну из городских дорог, протестуя против отключений света в регионе. Об этом сообщило «Новое издание».

«Участники акции жалуются, что в некоторых домах электричества нет третьи сутки», — написало издание в своем telegram-канале. В нем также отметили, что одесситы просят местные власти предоставить им график отключения электричества.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Одесса входит в число городов с тяжелой ситуацией с энергоснабжением. Перебои с электричеством на Украине связаны с ударами Вооруженных сил России по «объектам критической инфраструктуры» страны. В связи с этим в некоторых украинских регионах вводилась практика почасовых отключений электричества.

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Жители Одессы перекрыли одну из городских дорог, протестуя против отключений света в регионе. Об этом сообщило «Новое издание». «Участники акции жалуются, что в некоторых домах электричества нет третьи сутки», — написало издание в своем telegram-канале. В нем также отметили, что одесситы просят местные власти предоставить им график отключения электричества. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Одесса входит в число городов с тяжелой ситуацией с энергоснабжением. Перебои с электричеством на Украине связаны с ударами Вооруженных сил России по «объектам критической инфраструктуры» страны. В связи с этим в некоторых украинских регионах вводилась практика почасовых отключений электричества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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