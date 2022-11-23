Украина полностью осталась без света, российские солдаты вернулись из плена: главное к вечеру 23 ноября

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, ракета
Россия наносит ракетные удары по инфраструктуре Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

По всей территории Украины фиксируют отключение света после российских ракетных ударов. 35 российских военнопленных вернулись на родину. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 23 ноября.

  • 23 ноября с 15:17 дня (по мск) начали фиксировать ракетные удары по инфраструктуре Украины. В связи этим вся территория страны оказалась без света.
  • В Минобороны РФ сообщили о возвращении 35-ти российских военнопленных. Между Россией и Украиной прошли переговоры формата 35 на 35.
  • Также в российском военном ведомстве пояснили, что армия РФ уничтожила разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Диверсанты были ликвидированы в районе населенного пункта Новодаровка.
  • Кроме того, в Минобороны РФ уточнили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять украинских беспилотников в районе Севастополя. Также вражеские беспилотные аппараты были сбиты в Черном море.
  • Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал об успехах российской армии на Херсонском направлении. Он уточнил, что в ходе боев ВСУ потеряли до 200 бойцов. Кроме того, были уничтожены и иностранные наемники.
  • Интернет-издание Readovka сообщает, что ВСУ расстреляли родителей девушки, которая ранее уехала из города учиться в Крым. Издание ссылается на слова студентов, знакомых с девушкой.
  • Корреспондент URA.RU рассказал, что ВСУ могут начать наступление в Запорожской области. В качестве ориентировочного места действия он отмечает город Пологи. Корреспондент пояснил, что город находится в трех — семи километрах от линии соприкосновения.
  • Военный эксперт Юрий Кнутов назвал причину снижения активности ВСУ. По его мнению, это связано с обстрелами российской стороной инфраструктуры Украины. Отдельно эксперт отмечает повреждения железнодорожной сети, которая влияет на их логистику.
  • В Донецкой народной республике (ДНР) проходят ожесточенные бои за город Марьинка в Павловском районе, передает Пятый канал. Российские войска зашли в центр города.

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По всей территории Украины фиксируют отключение света после российских ракетных ударов. 35 российских военнопленных вернулись на родину. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 23 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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