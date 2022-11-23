Украина полностью осталась без света, российские солдаты вернулись из плена: главное к вечеру 23 ноября 23 ноября 2022 в 21:24 Размер текста - 17 + Россия наносит ракетные удары по инфраструктуре Украины Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По всей территории Украины фиксируют отключение света после российских ракетных ударов. 35 российских военнопленных вернулись на родину. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 23 ноября. 23 ноября с 15:17 дня (по мск) начали фиксировать ракетные удары по инфраструктуре Украины. В связи этим вся территория страны оказалась без света.

В Минобороны РФ сообщили о возвращении 35-ти российских военнопленных. Между Россией и Украиной прошли переговоры формата 35 на 35.

Также в российском военном ведомстве пояснили, что армия РФ уничтожила разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Диверсанты были ликвидированы в районе населенного пункта Новодаровка.

Кроме того, в Минобороны РФ уточнили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять украинских беспилотников в районе Севастополя. Также вражеские беспилотные аппараты были сбиты в Черном море.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал об успехах российской армии на Херсонском направлении. Он уточнил, что в ходе боев ВСУ потеряли до 200 бойцов. Кроме того, были уничтожены и иностранные наемники.

Интернет-издание Readovka сообщает, что ВСУ расстреляли родителей девушки, которая ранее уехала из города учиться в Крым. Издание ссылается на слова студентов, знакомых с девушкой.

Корреспондент URA.RU рассказал, что ВСУ могут начать наступление в Запорожской области. В качестве ориентировочного места действия он отмечает город Пологи. Корреспондент пояснил, что город находится в трех — семи километрах от линии соприкосновения.

Военный эксперт Юрий Кнутов назвал причину снижения активности ВСУ. По его мнению, это связано с обстрелами российской стороной инфраструктуры Украины. Отдельно эксперт отмечает повреждения железнодорожной сети, которая влияет на их логистику.

В Донецкой народной республике (ДНР) проходят ожесточенные бои за город Марьинка в Павловском районе, передает Пятый канал. Российские войска зашли в центр города. По всей территории Украины фиксируют отключение света после российских ракетных ударов. 35 российских военнопленных вернулись на родину. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 23 ноября. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям