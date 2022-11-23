Украина осталась без света после ударов России

23 ноября 2022 в 17:45 Размер текста - 17 +

После ракетных ударов РФ на территории Украины пропал свет Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По всей территории Украины отмечают отключение электроэнергии после ракетных ударов России. Об этом сообщает «Украина.ру». Издание отмечает, что сначала в районе Львова пропал свет. Спустя время информацию подтвердил глава города. Затем в городе Вышгород под Киевом также зафиксировали отключение электричества. Далее пропал свет и в районе Харькова и Харьковской области. После — в Николаеве, Николаевской области и Днепропетровске. Далее в Киеве прошли сообщения о проблемах со связью и интернетом. Издание также отмечает, что от ракетных взрывов в Киеве вылетали окна. Свет пропал и на территории киевского метро. Пропало электричество в Запорожье, на территории, которая подконтрольна украинской стороне. «Украина.ру» также отмечает, что вся Одесса обесточена, ссылаясь на слова своих подписчиков. По всей территории страны объявлена воздушная тревога. Украина также отмечает провал перехвата ракетного удара по Киеву, пишет издание. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида и нацбатов. Это не первые ракетные удары по инфраструктуре страны со стороны РФ.

По всей территории Украины отмечают отключение электроэнергии после ракетных ударов России. Об этом сообщает «Украина.ру». Издание отмечает, что сначала в районе Львова пропал свет. Спустя время информацию подтвердил глава города. Затем в городе Вышгород под Киевом также зафиксировали отключение электричества. Далее пропал свет и в районе Харькова и Харьковской области. После — в Николаеве, Николаевской области и Днепропетровске. Далее в Киеве прошли сообщения о проблемах со связью и интернетом. Издание также отмечает, что от ракетных взрывов в Киеве вылетали окна. Свет пропал и на территории киевского метро. Пропало электричество в Запорожье, на территории, которая подконтрольна украинской стороне. «Украина.ру» также отмечает, что вся Одесса обесточена, ссылаясь на слова своих подписчиков. По всей территории страны объявлена воздушная тревога. Украина также отмечает провал перехвата ракетного удара по Киеву, пишет издание. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида и нацбатов. Это не первые ракетные удары по инфраструктуре страны со стороны РФ.