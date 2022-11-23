Readovka: в Херсоне расстреляли родителей студентки, уехавшей в Крым

В Херсоне ВСУ расстреляли родителей студентки, чья дочь уехала учиться в Крым
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреляли родителей одной из студенток, которая уехала из города учиться в Крым. Об этом сообщает Readovka.
Интернет-издание отмечает, что студенты переживают за своих родных. По словам одного из студентов, украинские войска расстреляли родителей одной из девушек из-за того, что она уехала учиться в Крым. Он же пояснил, что данный инцидент — не единственный.
Ранее сообщалось, что студенты из Херсона отправились на учебу в Крым. Их перераспределили на вакантные места в вузах города. Также власти Киева объявляли эвакуацию жителей Херсона. Они отмечали, что каждый житель города может добровольно покинуть город.