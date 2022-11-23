Readovka: в Херсоне расстреляли родителей студентки, уехавшей в Крым

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
В Херсоне ВСУ расстреляли родителей студентки, чья дочь уехала учиться в Крым Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреляли родителей одной из студенток, которая уехала из города учиться в Крым. Об этом сообщает Readovka.

Интернет-издание отмечает, что студенты переживают за своих родных. По словам одного из студентов, украинские войска расстреляли родителей одной из девушек из-за того, что она уехала учиться в Крым. Он же пояснил, что данный инцидент — не единственный.

Ранее сообщалось, что студенты из Херсона отправились на учебу в Крым. Их перераспределили на вакантные места в вузах города. Также власти Киева объявляли эвакуацию жителей Херсона. Они отмечали, что каждый житель города может добровольно покинуть город.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреляли родителей одной из студенток, которая уехала из города учиться в Крым. Об этом сообщает Readovka. Интернет-издание отмечает, что студенты переживают за своих родных. По словам одного из студентов, украинские войска расстреляли родителей одной из девушек из-за того, что она уехала учиться в Крым. Он же пояснил, что данный инцидент — не единственный. Ранее сообщалось, что студенты из Херсона отправились на учебу в Крым. Их перераспределили на вакантные места в вузах города. Также власти Киева объявляли эвакуацию жителей Херсона. Они отмечали, что каждый житель города может добровольно покинуть город.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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