Readovka: в Херсоне расстреляли родителей студентки, уехавшей в Крым

23 ноября 2022 в 14:48 Размер текста - 17 +

В Херсоне ВСУ расстреляли родителей студентки, чья дочь уехала учиться в Крым Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреляли родителей одной из студенток, которая уехала из города учиться в Крым. Об этом сообщает Readovka. Интернет-издание отмечает, что студенты переживают за своих родных. По словам одного из студентов, украинские войска расстреляли родителей одной из девушек из-за того, что она уехала учиться в Крым. Он же пояснил, что данный инцидент — не единственный. Ранее сообщалось, что студенты из Херсона отправились на учебу в Крым. Их перераспределили на вакантные места в вузах города. Также власти Киева объявляли эвакуацию жителей Херсона. Они отмечали, что каждый житель города может добровольно покинуть город.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреляли родителей одной из студенток, которая уехала из города учиться в Крым. Об этом сообщает Readovka. Интернет-издание отмечает, что студенты переживают за своих родных. По словам одного из студентов, украинские войска расстреляли родителей одной из девушек из-за того, что она уехала учиться в Крым. Он же пояснил, что данный инцидент — не единственный. Ранее сообщалось, что студенты из Херсона отправились на учебу в Крым. Их перераспределили на вакантные места в вузах города. Также власти Киева объявляли эвакуацию жителей Херсона. Они отмечали, что каждый житель города может добровольно покинуть город.