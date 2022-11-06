В Екатеринбурге появился первый световой пешеходный переход. Фото

07 ноября 2022 в 18:07 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге вывели первую проекционную зебру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге установили проекционные пешеходные переход. Проекторы установили на три месяца. «По адресу Степана Разина 71 на три месяца вывели проекционную „зебру“. Поставщик предоставил их бесплатно. Мы уже понимаем, где еще в случае хороших результатов установим оборудование», — директор МБУ «Центр организации дорожного движения» Данил Меркулов. Инициатива запуска световых переходов принадлежит руководителю проектов члену ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ Евгению Морозову. По его словам, главное преимущество проекционных пешеходных переходов заключается в том, что разметка остается видна при любой погоде и недостаточном освещении. «Человек, идущий по такой „зебре“ в темное время суток, становится гораздо заметнее, поскольку на него попадают лучи светодиодного проектора», — добавил Евгений. Ранее URA.RU сообщало, что студенты УрФУ получили 11 миллионов на развитие стартапов. Большинство этих стартапов направлены на создание цифровых технологий и новых приборов практически для всех отраслей экономики и промышленности. В Екатеринбурге установили световую зебру Фото: Екатеринбург.рф

В Екатеринбурге установили проекционные пешеходные переход. Проекторы установили на три месяца. «По адресу Степана Разина 71 на три месяца вывели проекционную „зебру“. Поставщик предоставил их бесплатно. Мы уже понимаем, где еще в случае хороших результатов установим оборудование», — директор МБУ «Центр организации дорожного движения» Данил Меркулов. Инициатива запуска световых переходов принадлежит руководителю проектов члену ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ Евгению Морозову. По его словам, главное преимущество проекционных пешеходных переходов заключается в том, что разметка остается видна при любой погоде и недостаточном освещении. «Человек, идущий по такой „зебре“ в темное время суток, становится гораздо заметнее, поскольку на него попадают лучи светодиодного проектора», — добавил Евгений. Ранее URA.RU сообщало, что студенты УрФУ получили 11 миллионов на развитие стартапов. Большинство этих стартапов направлены на создание цифровых технологий и новых приборов практически для всех отраслей экономики и промышленности.