06 ноября 2022

В Екатеринбурге появился первый световой пешеходный переход. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, пешеходный переход, зебра, правила дорожного движения, школа, переход дороги, начало учебного года, безопасность детей
В Екатеринбурге вывели первую проекционную зебру Фото:

В Екатеринбурге установили проекционные пешеходные переход. Проекторы установили на три месяца.

«По адресу Степана Разина 71 на три месяца вывели проекционную „зебру“. Поставщик предоставил их бесплатно. Мы уже понимаем, где еще в случае хороших результатов установим оборудование», — директор МБУ «Центр организации дорожного движения» Данил Меркулов.

Инициатива запуска световых переходов принадлежит руководителю проектов члену ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ Евгению Морозову. По его словам, главное преимущество проекционных пешеходных переходов заключается в том, что разметка остается видна при любой погоде и недостаточном освещении. «Человек, идущий по такой „зебре“ в темное время суток, становится гораздо заметнее, поскольку на него попадают лучи светодиодного проектора», — добавил Евгений.

Ранее URA.RU сообщало, что студенты УрФУ получили 11 миллионов на развитие стартапов. Большинство этих стартапов направлены на создание цифровых технологий и новых приборов практически для всех отраслей экономики и промышленности.

В Екатеринбурге установили световую зебру
Фото:

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В Екатеринбурге установили проекционные пешеходные переход. Проекторы установили на три месяца. «По адресу Степана Разина 71 на три месяца вывели проекционную „зебру“. Поставщик предоставил их бесплатно. Мы уже понимаем, где еще в случае хороших результатов установим оборудование», — директор МБУ «Центр организации дорожного движения» Данил Меркулов. Инициатива запуска световых переходов принадлежит руководителю проектов члену ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ Евгению Морозову. По его словам, главное преимущество проекционных пешеходных переходов заключается в том, что разметка остается видна при любой погоде и недостаточном освещении. «Человек, идущий по такой „зебре“ в темное время суток, становится гораздо заметнее, поскольку на него попадают лучи светодиодного проектора», — добавил Евгений. Ранее URA.RU сообщало, что студенты УрФУ получили 11 миллионов на развитие стартапов. Большинство этих стартапов направлены на создание цифровых технологий и новых приборов практически для всех отраслей экономики и промышленности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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