В Кремле назвали способ прекратить страдания обычных украинцев

Песков заявил, что руководство Украины может урегулировать ситуацию в стране
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские власти могут прекратить страдания мирных жителей, выполнив требования российской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Руководство Украины имеет все возможности вывести ситуацию в нормальное русло и урегулировать ситуацию, выполнить требования российской стороны. Это прекратит все возможные страдания местного населения», — заявил Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что СВО выполняет задачи, однако армия РФ не наносит ударов по социальным объектам. «Поражению подлежат цели, которые имеют прямое или косвенное отношение к военному потенциалу», — заключил он.