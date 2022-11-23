Тюменцы перестали покупать квартиры и загородные дома

В Тюмени на 30% упали продажи вторичного жилья Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени резко упали продажи вторичного жилья и загородной недвижимости. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к одному из крупных риелторских агентств. По его словам, за последние два месяца продажи квартир и загородных домов в городе упали, в среднем, на 30%.

«Многие тюменские риетлоры второй месяц сидят без зарплаты, потому что вторичка просто не продается. Та же самая ситуация сложилась с загородной недвижимостью: рынок, по большому счету, стоит. Даже северяне ничего не покупают. Думаю, что это связано с тем, что люди стали экономить деньги. Надеемся, что это временно. После новогодних праздников ситуация обычно меняется в лучшую сторону», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что, благодаря программам господдержки, квартиры в новостройках по-прежнему продаются на стабильном уровне. Его слова косвенно подтвердил один из тюменских застройщиков. «Ситуация на рынке недвижимости, в части новостроек, пока остается стабильной. Есть спрос и есть продажи. Результаты предбронирования показали, что интересанты — потенциальные покупатели — есть. Свое жилье — это не роскошь, это необходимость. Даже в нестабильной ситуации люди хотят жить, учиться, работать, развиваться, расширяться. Да и по вложениям, как показал недавний опыт, недвижимость — самый надежный инструмент», — рассказали URA.RU в ГК «Меридиан».

Ранее агентство писало о том, что тюменцы начали активно скупать жилье за границей. По мнению аналитиков, самой популярной страной для приобретения недвижимости среди жителей региона считается Турция.