Новое дорожное покрытие в курганском селе сравнили с «лепехами»

25 ноября 2022 в 18:00 Размер текста - 17 +

За ремонт дороги в селе отвечает «Курганавтодор» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница поселка в Каргапольском муниципальном округе Курганской области сравнила новое дорожное покрытие с «лепехами». Об этом она написала в группе администрации Каргапольского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». «В поселке Ключи по ул. Зеленой просто наложили лепехи и все», — написала пользователь Iriska Karpinskaya под одним из постов в группе. Представители местной администрации ответили ей, что не имеют отношения к этой дороге. Сотрудники администрации объяснили, что эта дорога является региональной, поэтому заказчиком работ по ее обслуживанию и ремонту является ГКУ «Курганавтодор». «С пониманием относимся к вашему вопросу. К сожалению, администрация Каргапольского МО не имеет полномочий осуществлять контроль над другим ведомством», — добавили в администрации. В комментариях под постом ответ разместили также представители «Курганавтодора». Они направили сообщение по теме профильным специалистам. Ранее представители областного департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ предлагали жителям региона рассказывать про недочеты на дорогах региона заказчикам напрямую. Заказчиками обычно являются местные администрации. При отсутствии обратной связи курганцам посоветовали обращаться в департамент строительства.

Жительница поселка в Каргапольском муниципальном округе Курганской области сравнила новое дорожное покрытие с «лепехами». Об этом она написала в группе администрации Каргапольского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». «В поселке Ключи по ул. Зеленой просто наложили лепехи и все», — написала пользователь Iriska Karpinskaya под одним из постов в группе. Представители местной администрации ответили ей, что не имеют отношения к этой дороге. Сотрудники администрации объяснили, что эта дорога является региональной, поэтому заказчиком работ по ее обслуживанию и ремонту является ГКУ «Курганавтодор». «С пониманием относимся к вашему вопросу. К сожалению, администрация Каргапольского МО не имеет полномочий осуществлять контроль над другим ведомством», — добавили в администрации. В комментариях под постом ответ разместили также представители «Курганавтодора». Они направили сообщение по теме профильным специалистам. Ранее представители областного департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ предлагали жителям региона рассказывать про недочеты на дорогах региона заказчикам напрямую. Заказчиками обычно являются местные администрации. При отсутствии обратной связи курганцам посоветовали обращаться в департамент строительства.