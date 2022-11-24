Новое дорожное покрытие в курганском селе сравнили с «лепехами»

Жительница поселка в Каргапольском муниципальном округе Курганской области сравнила новое дорожное покрытие с «лепехами». Об этом она написала в группе администрации Каргапольского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».
«В поселке Ключи по ул. Зеленой просто наложили лепехи и все», — написала пользователь Iriska Karpinskaya под одним из постов в группе. Представители местной администрации ответили ей, что не имеют отношения к этой дороге.
Сотрудники администрации объяснили, что эта дорога является региональной, поэтому заказчиком работ по ее обслуживанию и ремонту является ГКУ «Курганавтодор». «С пониманием относимся к вашему вопросу. К сожалению, администрация Каргапольского МО не имеет полномочий осуществлять контроль над другим ведомством», — добавили в администрации. В комментариях под постом ответ разместили также представители «Курганавтодора». Они направили сообщение по теме профильным специалистам.
Ранее представители областного департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ предлагали жителям региона рассказывать про недочеты на дорогах региона заказчикам напрямую. Заказчиками обычно являются местные администрации. При отсутствии обратной связи курганцам посоветовали обращаться в департамент строительства.
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