24 ноября 2022

Новое дорожное покрытие в курганском селе сравнили с «лепехами»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Укладка асфальта в снег на набережной Тобола. Курган , снег, ремонтные работы, набережная, укладка асфальта, строительная техника, прохожий, набережная тобола, плохая погода, женщина, рабочие, дождь, пешеход, благоустройство набережной
За ремонт дороги в селе отвечает «Курганавтодор» Фото:

Жительница поселка в Каргапольском муниципальном округе Курганской области сравнила новое дорожное покрытие с «лепехами». Об этом она написала в группе администрации Каргапольского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».

«В поселке Ключи по ул. Зеленой просто наложили лепехи и все», — написала пользователь Iriska Karpinskaya под одним из постов в группе. Представители местной администрации ответили ей, что не имеют отношения к этой дороге.

Сотрудники администрации объяснили, что эта дорога является региональной, поэтому заказчиком работ по ее обслуживанию и ремонту является ГКУ «Курганавтодор». «С пониманием относимся к вашему вопросу. К сожалению, администрация Каргапольского МО не имеет полномочий осуществлять контроль над другим ведомством», — добавили в администрации. В комментариях под постом ответ разместили также представители «Курганавтодора». Они направили сообщение по теме профильным специалистам.

Ранее представители областного департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ предлагали жителям региона рассказывать про недочеты на дорогах региона заказчикам напрямую. Заказчиками обычно являются местные администрации. При отсутствии обратной связи курганцам посоветовали обращаться в департамент строительства.

Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке:  https://t.me/Kurganistan45 

Жительница поселка в Каргапольском муниципальном округе Курганской области сравнила новое дорожное покрытие с «лепехами». Об этом она написала в группе администрации Каргапольского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». «В поселке Ключи по ул. Зеленой просто наложили лепехи и все», — написала пользователь Iriska Karpinskaya под одним из постов в группе. Представители местной администрации ответили ей, что не имеют отношения к этой дороге. Сотрудники администрации объяснили, что эта дорога является региональной, поэтому заказчиком работ по ее обслуживанию и ремонту является ГКУ «Курганавтодор». «С пониманием относимся к вашему вопросу. К сожалению, администрация Каргапольского МО не имеет полномочий осуществлять контроль над другим ведомством», — добавили в администрации. В комментариях под постом ответ разместили также представители «Курганавтодора». Они направили сообщение по теме профильным специалистам. Ранее представители областного департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ предлагали жителям региона рассказывать про недочеты на дорогах региона заказчикам напрямую. Заказчиками обычно являются местные администрации. При отсутствии обратной связи курганцам посоветовали обращаться в департамент строительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...