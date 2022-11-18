В Кургане за недочеты будут отвечать заказчики после завершения сезона дорожных работ

19 ноября 2022 в 18:48 Размер текста - 17 +

Все дорожные работы в Курганской области прекращены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителям Курганской области было предложено отправлять данные о выявленных недочета на дорогах региона заказчику напрямую. На территории завершены все виды дорожных работ, рассказали в пресс-службе областного депстроя. «Если вы видите где-то недоделанные участки дороги, недостроенные тротуары или дворы — направляйте данные заказчику работ в лице местной администрации. В случае отсутствия обратной связи, обращайтесь в департамент строительства и ЖКХ Курганской области, управление автомобильных дорог», — указано в сообщении на сайте ведомства. URA.RU уже писало, что в следующем году завершится реконструкция дороги от Петропавловска (Республика Казахстан) до границы с Курганской областью. Согласно документации проекта, средства на эти цели уже были выделены и определился подрядчик. А несколькими днями ранее жители Шадринска (Курганская область) заметили на одной из улиц города рабочих. Дорожники укладывали асфальт при падающем снеге.

Жителям Курганской области было предложено отправлять данные о выявленных недочета на дорогах региона заказчику напрямую. На территории завершены все виды дорожных работ, рассказали в пресс-службе областного депстроя. «Если вы видите где-то недоделанные участки дороги, недостроенные тротуары или дворы — направляйте данные заказчику работ в лице местной администрации. В случае отсутствия обратной связи, обращайтесь в департамент строительства и ЖКХ Курганской области, управление автомобильных дорог», — указано в сообщении на сайте ведомства. URA.RU уже писало, что в следующем году завершится реконструкция дороги от Петропавловска (Республика Казахстан) до границы с Курганской областью. Согласно документации проекта, средства на эти цели уже были выделены и определился подрядчик. А несколькими днями ранее жители Шадринска (Курганская область) заметили на одной из улиц города рабочих. Дорожники укладывали асфальт при падающем снеге.