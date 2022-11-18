18 ноября 2022

В Кургане за недочеты будут отвечать заказчики после завершения сезона дорожных работ

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Дорожные знаки. Курган, дорожные знаки, дорожные работы, дорожная техника, ремонт дорог, ремонтные работы
Все дорожные работы в Курганской области прекращены Фото:

Жителям Курганской области было предложено отправлять данные о выявленных недочета на дорогах региона заказчику напрямую. На территории завершены все виды дорожных работ, рассказали в пресс-службе областного депстроя.

«Если вы видите где-то недоделанные участки дороги, недостроенные тротуары или дворы — направляйте данные заказчику работ в лице местной администрации. В случае отсутствия обратной связи, обращайтесь в департамент строительства и ЖКХ Курганской области, управление автомобильных дорог», — указано в сообщении на сайте ведомства.

URA.RU уже писало, что в следующем году завершится реконструкция дороги от Петропавловска (Республика Казахстан) до границы с Курганской областью. Согласно документации проекта, средства на эти цели уже были выделены и определился подрядчик. А несколькими днями ранее жители Шадринска (Курганская область) заметили на одной из улиц города рабочих. Дорожники укладывали асфальт при падающем снеге.

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Жителям Курганской области было предложено отправлять данные о выявленных недочета на дорогах региона заказчику напрямую. На территории завершены все виды дорожных работ, рассказали в пресс-службе областного депстроя. «Если вы видите где-то недоделанные участки дороги, недостроенные тротуары или дворы — направляйте данные заказчику работ в лице местной администрации. В случае отсутствия обратной связи, обращайтесь в департамент строительства и ЖКХ Курганской области, управление автомобильных дорог», — указано в сообщении на сайте ведомства. URA.RU уже писало, что в следующем году завершится реконструкция дороги от Петропавловска (Республика Казахстан) до границы с Курганской областью. Согласно документации проекта, средства на эти цели уже были выделены и определился подрядчик. А несколькими днями ранее жители Шадринска (Курганская область) заметили на одной из улиц города рабочих. Дорожники укладывали асфальт при падающем снеге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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