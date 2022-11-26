26 ноября 2022
25 ноября 2022

Блогер из Курганской области призывает поддержать матерей, чьи дети участвуют в СВО

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Отправка мобилизованных с вокзала. Тюмень, мобилизация, мобилизованные, отправка мобилизованных, проводы мобилизованных
Шадринский блогер считает, что матери участников СВО нуждаются в собой заботе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Блогер из Шадринска (Курганская область) Светлана Емельянова призывает поддержать матерей, чьи дети являются участниками специальной военной операции на Украине. Обращение к жителям региона она опубликовала накануне Дня матери на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Давайте уделим внимание тем матерям, чьи сыновья сейчас участвуют в СВО, борются с нацизмом, защищают мирных людей на освобожденных территориях. Поддержим их. Кому как удобно — сообщением в соцсетях, телефонным звонком», — написала Емельянова.

Шадринский блогер рекомендует прийти в гости к матерям участников специальной военной операции, в случае если это будет уместно, или, наоборот, пригласить «на чай» к себе. Напоминает, что женщинам нужно дарить цветы. «Расскажите, что гордитесь их сыном и верите, что он вернется с победой! Тепло человеческого общения и внимание — все, что нужно всем нам, и мамам — особенно», — подытоживает Светлана Емельянова.

URA.RU писало ранее, что губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил зауральских матерей с их праздником и назвал материнство «великим даром». А замглавы региона Оксана Куташи в этот праздничный день рассказала о главной задаче, выполнение которой поможет остановить отток населения.

Специальная военная операция российских войск на Украине началась в феврале. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — спасение мирных жителей Донбасса. Население региона в течение восьми лет обстреливали ВСУ.

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Блогер из Шадринска (Курганская область) Светлана Емельянова призывает поддержать матерей, чьи дети являются участниками специальной военной операции на Украине. Обращение к жителям региона она опубликовала накануне Дня матери на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Давайте уделим внимание тем матерям, чьи сыновья сейчас участвуют в СВО, борются с нацизмом, защищают мирных людей на освобожденных территориях. Поддержим их. Кому как удобно — сообщением в соцсетях, телефонным звонком», — написала Емельянова. Шадринский блогер рекомендует прийти в гости к матерям участников специальной военной операции, в случае если это будет уместно, или, наоборот, пригласить «на чай» к себе. Напоминает, что женщинам нужно дарить цветы. «Расскажите, что гордитесь их сыном и верите, что он вернется с победой! Тепло человеческого общения и внимание — все, что нужно всем нам, и мамам — особенно», — подытоживает Светлана Емельянова. URA.RU писало ранее, что губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил зауральских матерей с их праздником и назвал материнство «великим даром». А замглавы региона Оксана Куташи в этот праздничный день рассказала о главной задаче, выполнение которой поможет остановить отток населения. Специальная военная операция российских войск на Украине началась в феврале. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — спасение мирных жителей Донбасса. Население региона в течение восьми лет обстреливали ВСУ.
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