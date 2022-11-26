26 ноября 2022
25 ноября 2022

Соратница курганского губернатора обозначила главную задачу для региона

Замгубернатора Шумкова: нужно сделать Курганскую область комфортной для маленьких жителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония вручения наград от Совета Федерации. Курган, куташи оксана
Оксана Куташи поздравила матерей с их праздником Фото:

Заместитель губернатора Курганской области Оксана Куташи рассказала о главной задаче, выполнение которой поможет остановить отток населения. Об этом она написала в своем telegram-канале. По ее словам, необходимо сделать регион комфортным и уютным для подрастающего поколения.

«Наша главная задача — сделать Курганскую область комфортной и уютной для ее маленьких жителей. Нужно создать условия для того, чтобы они, повзрослев, захотели остаться и продолжить изменения. За последние четыре года нам удалось многое сделать для этого», — пишет Куташи.

Также замгубернатора поздравила жительниц Курганской области с Днем матери. «Милые, дорогие мамы, желаю вам и вашим детям счастья и благополучия! С праздником», — добавила Куташи.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал материнство «великим даром». Он выразил слова поддержки матерям военнослужащих и заявил, что не оставит их «один на один с проблемами».

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Заместитель губернатора Курганской области Оксана Куташи рассказала о главной задаче, выполнение которой поможет остановить отток населения. Об этом она написала в своем telegram-канале. По ее словам, необходимо сделать регион комфортным и уютным для подрастающего поколения. «Наша главная задача — сделать Курганскую область комфортной и уютной для ее маленьких жителей. Нужно создать условия для того, чтобы они, повзрослев, захотели остаться и продолжить изменения. За последние четыре года нам удалось многое сделать для этого», — пишет Куташи. Также замгубернатора поздравила жительниц Курганской области с Днем матери. «Милые, дорогие мамы, желаю вам и вашим детям счастья и благополучия! С праздником», — добавила Куташи. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал материнство «великим даром». Он выразил слова поддержки матерям военнослужащих и заявил, что не оставит их «один на один с проблемами».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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