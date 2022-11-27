В курганских колледжах начнут делать печи для мобилизованных

28 ноября 2022 в 12:07 Размер текста - 17 +

Учащиеся колледжей планируют освоить выпуск туристических печей Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Курганские колледжи продолжат производить вещи для мобилизованных. В ближайшее время планируется начать изготовление туристических печек и спальных мешков, рассказал директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров в прямом эфире в группе регионального «ЦУР» во «ВКонтакте». «Мы хотим попробовать… варить туристические печки и передавать их в воинские части. Плюсом будем смотреть возможность запустить производство спальных мешков. Думаю, это будет хорошая помощь нашим мобилизованным, а для детей — получение трудовых навыков и реального продукта», — сказал Кочеров. Кочеров отметил, что студенты курганских ссузов шили аптечные сумочки для военнослужащих. Сумочки передали курганским мобилизованным, которым ранее выдали медикаменты в пакетах. Позже студенты по спецзаказу изготовляли маскировочные сети и туристические сидушки. Ранее URA.RU писало, что мобилизованным курганцам передали посылку с фруктами и медикаментами в учебную часть Чебаркуля. Курганцев посетили и. о. начальника управления специальных программ аппарата губернатора Курганской области Станислав Носков и глава Шадринского округа Сергей Копылов. Они оценили быт и условия содержания бойцов.

Курганские колледжи продолжат производить вещи для мобилизованных. В ближайшее время планируется начать изготовление туристических печек и спальных мешков, рассказал директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров в прямом эфире в группе регионального «ЦУР» во «ВКонтакте». «Мы хотим попробовать… варить туристические печки и передавать их в воинские части. Плюсом будем смотреть возможность запустить производство спальных мешков. Думаю, это будет хорошая помощь нашим мобилизованным, а для детей — получение трудовых навыков и реального продукта», — сказал Кочеров. Кочеров отметил, что студенты курганских ссузов шили аптечные сумочки для военнослужащих. Сумочки передали курганским мобилизованным, которым ранее выдали медикаменты в пакетах. Позже студенты по спецзаказу изготовляли маскировочные сети и туристические сидушки. Ранее URA.RU писало, что мобилизованным курганцам передали посылку с фруктами и медикаментами в учебную часть Чебаркуля. Курганцев посетили и. о. начальника управления специальных программ аппарата губернатора Курганской области Станислав Носков и глава Шадринского округа Сергей Копылов. Они оценили быт и условия содержания бойцов.