27 ноября 2022
26 ноября 2022
25 ноября 2022

В курганских колледжах начнут делать печи для мобилизованных

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт 5. ХМАО, огонь в печи, баня, очаг, дрова
Учащиеся колледжей планируют освоить выпуск туристических печей Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Курганские колледжи продолжат производить вещи для мобилизованных. В ближайшее время планируется начать изготовление туристических печек и спальных мешков, рассказал директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров в прямом эфире в группе регионального «ЦУР» во «ВКонтакте».

«Мы хотим попробовать… варить туристические печки и передавать их в воинские части. Плюсом будем смотреть возможность запустить производство спальных мешков. Думаю, это будет хорошая помощь нашим мобилизованным, а для детей — получение трудовых навыков и реального продукта», — сказал Кочеров.

Кочеров отметил, что студенты курганских ссузов шили аптечные сумочки для военнослужащих. Сумочки передали курганским мобилизованным, которым ранее выдали медикаменты в пакетах. Позже студенты по спецзаказу изготовляли маскировочные сети и туристические сидушки.

Ранее URA.RU писало, что мобилизованным курганцам передали посылку с фруктами и медикаментами в учебную часть Чебаркуля. Курганцев посетили и. о. начальника управления специальных программ аппарата губернатора Курганской области Станислав Носков и глава Шадринского округа Сергей Копылов. Они оценили быт и условия содержания бойцов.

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Курганские колледжи продолжат производить вещи для мобилизованных. В ближайшее время планируется начать изготовление туристических печек и спальных мешков, рассказал директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров в прямом эфире в группе регионального «ЦУР» во «ВКонтакте». «Мы хотим попробовать… варить туристические печки и передавать их в воинские части. Плюсом будем смотреть возможность запустить производство спальных мешков. Думаю, это будет хорошая помощь нашим мобилизованным, а для детей — получение трудовых навыков и реального продукта», — сказал Кочеров. Кочеров отметил, что студенты курганских ссузов шили аптечные сумочки для военнослужащих. Сумочки передали курганским мобилизованным, которым ранее выдали медикаменты в пакетах. Позже студенты по спецзаказу изготовляли маскировочные сети и туристические сидушки. Ранее URA.RU писало, что мобилизованным курганцам передали посылку с фруктами и медикаментами в учебную часть Чебаркуля. Курганцев посетили и. о. начальника управления специальных программ аппарата губернатора Курганской области Станислав Носков и глава Шадринского округа Сергей Копылов. Они оценили быт и условия содержания бойцов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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