Фрукты и медикаменты передали мобилизованным курганцам в учебную часть Чебаркуля

В аппарате губернатор области утверждают, что связь с мобилизованными земляками поддерживают постоянно (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Посылку с фруктами и медикаментами, а также необходимым снаряжением передали курганцам, которые проводят боевое слаживание в учебном центре Чебаркуля (ХМАО). Мобилизованных посетили и. о. начальника управления специальных программ аппарата губернатора Курганской области Станислав Носков и глава Шадринского округа Сергей Копылов, чтобы оценить быть и условия содержания бойцов.

«По поручению губернатора нашим землякам передано снаряжение: наколенники и налокотники, а также имущество двойного назначения. От округа мобилизованным привезли фрукты, а также медикаменты, просьбу о которых руководству муниципалитета передали сами мужчины», — слова Носкова опубликованы в telegram-канале «Шадринск».

URA.RU писало ранее, что мобилизованные жители Курганской области, которых отправили в учебную часть в Чебаркуль, рассказали, каких лекарств им не хватает. В перечень попали полисорб, спазмалгон, смекта и другие. Мобилизованным также требовались яблочный уксус, подсумки для аптечки и разогревающие пакеты.

Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Об успешном завершении набора отчитались в Минобороны РФ в конце октября.