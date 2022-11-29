Курганский оборонный завод срочно ищет сотрудников по всей стране, обещая оплатить жилье

Курганский завод набирает сотрудников со всей страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Курганский машиностроительный завод» (КМЗ) ищет сотрудников по всей России. Данные о поиске персонала поданы в 269 центров занятости. Представители завода обещают оплатить работникам жилье, а также трудоустроить членов семьи и обучить профессии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе КМЗ.

«В связи с потребностью в квалифицированных кадрах ПАО „Курганмашзавод“ размещает информацию о вакансиях за пределами Курганской области. Объявления о вакансиях предприятия поданы в центры занятости России. Кроме конкурентной заработной платы, соискателям предлагается оплата жилья, трудоустройство членов семьи, обучение профессии в заводском учебном центре», — рассказали URA.RU представители завода.

Объявления уже размещены в Амурской области, Республике Дагестан, Северо-Кавказском федеральном округе, Алтайском крае и в других регионах РФ. По словам представителей КМЗ, вакансии размещены в 269 центрах занятости по всей стране. Завод также привлекает к работе студентов технических специальностей из курганских колледжей и техникумов.

Ранее URA.RU писало, что курганский оборонный завод перешел на круглосуточный режим работы. На КМЗ поменяли график работы из-за выполнения гособоронзаказа. Работники завода также будут работать в несколько смен.