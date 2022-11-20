20 ноября 2022
19 ноября 2022
18 ноября 2022

Курганцы отдали банкам миллиарды рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, мелочь, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Курганцы предпочитают хранить деньги в рублях Фото:

Жители Курганской области хранят на банковских счетах 71 млрд рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе курганского отделения Уральского ГУ Центробанка России.

«На 1 октября жители региона держат на депозитах и банковских счетах 71 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом объем вкладов увеличился почти на 6 млрд рублей. Рост ставил 9%», — указано в сообщении регионального Банка России. В данных не учтены счета эскроу. Деньги курганцы хранят в рублях.

По словам начальника экономического отдела курганского отделения Банка России Артема Романова, жители региона выбирают банковские вклады, потому что они привычные, просты и надежны. «С 1 октября банки обязаны на первой странице договора указывать реальные условия депозита и размер процентной ставки. Потребители видят гарантированный доход, могут сравнить различные предложения банков и выбрать подходящий вариант», — добавил Романов.

Ранее URA.RU писало, что по данным Центробанка, в октябре наблюдался пониженный спрос на легковые автомобили и снижение годового темпа прироста цен. В целом инфляция в прошлом месяце замедлилась на 1,61%.

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Жители Курганской области хранят на банковских счетах 71 млрд рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе курганского отделения Уральского ГУ Центробанка России. «На 1 октября жители региона держат на депозитах и банковских счетах 71 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом объем вкладов увеличился почти на 6 млрд рублей. Рост ставил 9%», — указано в сообщении регионального Банка России. В данных не учтены счета эскроу. Деньги курганцы хранят в рублях. По словам начальника экономического отдела курганского отделения Банка России Артема Романова, жители региона выбирают банковские вклады, потому что они привычные, просты и надежны. «С 1 октября банки обязаны на первой странице договора указывать реальные условия депозита и размер процентной ставки. Потребители видят гарантированный доход, могут сравнить различные предложения банков и выбрать подходящий вариант», — добавил Романов. Ранее URA.RU писало, что по данным Центробанка, в октябре наблюдался пониженный спрос на легковые автомобили и снижение годового темпа прироста цен. В целом инфляция в прошлом месяце замедлилась на 1,61%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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