Курганцы отдали банкам миллиарды рублей

21 ноября 2022 в 13:38 Размер текста - 17 +

Курганцы предпочитают хранить деньги в рублях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Курганской области хранят на банковских счетах 71 млрд рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе курганского отделения Уральского ГУ Центробанка России. «На 1 октября жители региона держат на депозитах и банковских счетах 71 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом объем вкладов увеличился почти на 6 млрд рублей. Рост ставил 9%», — указано в сообщении регионального Банка России. В данных не учтены счета эскроу. Деньги курганцы хранят в рублях. По словам начальника экономического отдела курганского отделения Банка России Артема Романова, жители региона выбирают банковские вклады, потому что они привычные, просты и надежны. «С 1 октября банки обязаны на первой странице договора указывать реальные условия депозита и размер процентной ставки. Потребители видят гарантированный доход, могут сравнить различные предложения банков и выбрать подходящий вариант», — добавил Романов. Ранее URA.RU писало, что по данным Центробанка, в октябре наблюдался пониженный спрос на легковые автомобили и снижение годового темпа прироста цен. В целом инфляция в прошлом месяце замедлилась на 1,61%.

Жители Курганской области хранят на банковских счетах 71 млрд рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе курганского отделения Уральского ГУ Центробанка России. «На 1 октября жители региона держат на депозитах и банковских счетах 71 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом объем вкладов увеличился почти на 6 млрд рублей. Рост ставил 9%», — указано в сообщении регионального Банка России. В данных не учтены счета эскроу. Деньги курганцы хранят в рублях. По словам начальника экономического отдела курганского отделения Банка России Артема Романова, жители региона выбирают банковские вклады, потому что они привычные, просты и надежны. «С 1 октября банки обязаны на первой странице договора указывать реальные условия депозита и размер процентной ставки. Потребители видят гарантированный доход, могут сравнить различные предложения банков и выбрать подходящий вариант», — добавил Романов. Ранее URA.RU писало, что по данным Центробанка, в октябре наблюдался пониженный спрос на легковые автомобили и снижение годового темпа прироста цен. В целом инфляция в прошлом месяце замедлилась на 1,61%.