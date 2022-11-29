Поезд Деда Мороза впервые прибыл в Курган и сделал остановку на 4 часа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Центральный вокзал Кургана прибыл поезд Деда Мороза. Сказочных героев пришли встречать сотни горожан с детьми. Гостей праздника приветствовала глава города Елена Ситникова, передает корреспондент URA.RU.

«Мы рады вас приветствовать в нашем самом красивом и любимом городе Кургане. Ровно месяц остался до нового года, и мы все ждем и верим в чудеса. Сегодня к нам приехал праздник — поезд Деда Мороза, и сам дедушка Мороз со Снегурочкой посетили наш город. Дорогие ребята окунитесь в мир сказки, доброты, желаю вам исполнения ваших самых сокровенных желаний. А взрослым желаю хоть на часок отвлечься от своих забот и почувствовать себя детьми. С наступающим Новым годом! Мирного неба над головой, теплого хлеба и исполнения сокровенных желаний», — пожелала курганцам Елена Ситникова.

Поезд Деда Мороза прибыл в Курганскую область впервые. Команда покажет праздничную программу. В 23:00 поезд отправится дальше по маршруту. Состав из 19 вагонов отправился из Великого Новгорода 22 октября и следует во Владивосток, откуда он развернется в обратный путь. Всего в пути поезд будет 85 дней. В поезде есть салон-приемная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагон-ресторан и вагон-лавка. Во главе праздничного поезда едет паровоз, украшенный гирляндами.

В Курган на Центральный вокзал впервые прибыл поезд Деда Мороза. На встречу пришли сотни горожан с детьми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На перроне была организована небольшая бесплатная праздничная программа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дед Мороз и Снегурочка пообщались с детьми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава города Кургана Елена Ситникова приветствовала гостей и предложила курганцам окунуться в атмосферу сказки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Многолюдно было не только на перроне и привокзальной площади, но и в здании Центрального вокзала Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Безопасность на мероприятии обеспечивают сотрудники полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Замерзшие, но счастливые дети в ожидании праздника от команды Деда Мороза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU