26 июля 2025

Певица Рита Дакота сообщила, что больше не сможет выступать в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Певица не выступает на родине
Певица не выступает на родине Фото:

Певица Рита Дакота (настоящее имя — Маргарита Герасимович) завершила свою карьеру в России и не сможет больше выступать на родине. Об этом она рассказала в соцсети.

«Кажется, это конец моей карьеры музыканта в родной стране», — написала Дакота в посте. Она добавила, что это разбило ей сердце. Певица живет сейчас между США и Индонезией.

Согласно открытым данным, Дакота последние два года не давала концерты в России. Она утверждает, что на родине ей мешали заниматься свободным творчеством.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певица Рита Дакота (настоящее имя — Маргарита Герасимович) завершила свою карьеру в России и не сможет больше выступать на родине. Об этом она рассказала в соцсети. «Кажется, это конец моей карьеры музыканта в родной стране», — написала Дакота в посте. Она добавила, что это разбило ей сердце. Певица живет сейчас между США и Индонезией. Согласно открытым данным, Дакота последние два года не давала концерты в России. Она утверждает, что на родине ей мешали заниматься свободным творчеством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...