Певица Рита Дакота сообщила, что больше не сможет выступать в России

Певица не выступает на родине
Певица Рита Дакота (настоящее имя — Маргарита Герасимович) завершила свою карьеру в России и не сможет больше выступать на родине. Об этом она рассказала в соцсети.
«Кажется, это конец моей карьеры музыканта в родной стране», — написала Дакота в посте. Она добавила, что это разбило ей сердце. Певица живет сейчас между США и Индонезией.
Согласно открытым данным, Дакота последние два года не давала концерты в России. Она утверждает, что на родине ей мешали заниматься свободным творчеством.
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