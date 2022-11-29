29 ноября 2022

Курганцам рассказали причину появления запаха гари в городе

В Кургане после проведения противопожарных работ появился запах гари
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане воздух наполнился гарью после проведения противопожарных работ Фото:

В Кургане появился запах гари в воздухе после проведения противопожарных работ. О причине появления запаха в атмосфере URA.RU рассказали в ГУ МЧС РФ по Курганской области.

«Проводится плановая расчистка противопожарного разрыва, сжигание нежелательной древесно-кустарниковой растительности на территории одного из СНТ в микрорайоне Глинки», — сообщили в ответ на запрос редакции в пресс-службе регионального управления МЧС. Работы проводят сотрудники предприятия «Курганлес».

Выжигание кустарника является мерой заблаговременной подготовки к началу весенне-летнего пожароопасного сезона 2023 года. Также в чрезвычайном ведомстве успокоили горожан, сообщив, что действующих пожарок на территории региона нет.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские пожарные потушили пожар в старом нежилом здании. В Кургане почти полностью выгорело историческое здание бывшей мельницы купцов Бакиновых. Из-за густого огня и тушения пожара временно перекрывали движение на отрезке шоссе Тюнина.

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В Кургане появился запах гари в воздухе после проведения противопожарных работ. О причине появления запаха в атмосфере URA.RU рассказали в ГУ МЧС РФ по Курганской области. «Проводится плановая расчистка противопожарного разрыва, сжигание нежелательной древесно-кустарниковой растительности на территории одного из СНТ в микрорайоне Глинки», — сообщили в ответ на запрос редакции в пресс-службе регионального управления МЧС. Работы проводят сотрудники предприятия «Курганлес». Выжигание кустарника является мерой заблаговременной подготовки к началу весенне-летнего пожароопасного сезона 2023 года. Также в чрезвычайном ведомстве успокоили горожан, сообщив, что действующих пожарок на территории региона нет. Ранее URA.RU сообщало, что курганские пожарные потушили пожар в старом нежилом здании. В Кургане почти полностью выгорело историческое здание бывшей мельницы купцов Бакиновых. Из-за густого огня и тушения пожара временно перекрывали движение на отрезке шоссе Тюнина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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