Курганцам рассказали причину появления запаха гари в городе

В Кургане появился запах гари в воздухе после проведения противопожарных работ. О причине появления запаха в атмосфере URA.RU рассказали в ГУ МЧС РФ по Курганской области.
«Проводится плановая расчистка противопожарного разрыва, сжигание нежелательной древесно-кустарниковой растительности на территории одного из СНТ в микрорайоне Глинки», — сообщили в ответ на запрос редакции в пресс-службе регионального управления МЧС. Работы проводят сотрудники предприятия «Курганлес».
Выжигание кустарника является мерой заблаговременной подготовки к началу весенне-летнего пожароопасного сезона 2023 года. Также в чрезвычайном ведомстве успокоили горожан, сообщив, что действующих пожарок на территории региона нет.
Ранее URA.RU сообщало, что курганские пожарные потушили пожар в старом нежилом здании. В Кургане почти полностью выгорело историческое здание бывшей мельницы купцов Бакиновых. Из-за густого огня и тушения пожара временно перекрывали движение на отрезке шоссе Тюнина.
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