Тюменским властям пришлось резко увеличить расходы в 2022 году

Расходы бюджета Тюменской области за 9 месяцев 2022 года составили больше 206 млрд рублей. Об этом 1 декабря сообщил директор регионального департамента финансов, выступая на заседании комитета по экономической политике Тюменской облдумы.
«Расходы бюджета Тюменской области за 9 месяцев 2022 года составили 206,2 млрд рублей. Это на 74 мрлд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал глава департамента.
По словам Таранова, большая часть расходов — 126 млрд рублей — пришлась на социальную сферу. Это 61,1% общих расходов.
Ранее URA.RU писало, что депутаты Тюменской облдумы приняли бюджет региона на 2023 год. Дефицит бюджета превысит 35 млрд рублей, покрывать его планируется за счет кредитов.
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