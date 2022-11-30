Тюменским властям пришлось резко увеличить расходы в 2022 году

Михаил Таранов отчитался перед тюменскими депутатами о расходах бюджета Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Расходы бюджета Тюменской области за 9 месяцев 2022 года составили больше 206 млрд рублей. Об этом 1 декабря сообщил директор регионального департамента финансов, выступая на заседании комитета по экономической политике Тюменской облдумы.

«Расходы бюджета Тюменской области за 9 месяцев 2022 года составили 206,2 млрд рублей. Это на 74 мрлд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал глава департамента.

По словам Таранова, большая часть расходов — 126 млрд рублей — пришлась на социальную сферу. Это 61,1% общих расходов.

Ранее URA.RU писало, что депутаты Тюменской облдумы приняли бюджет региона на 2023 год. Дефицит бюджета превысит 35 млрд рублей, покрывать его планируется за счет кредитов.