Глава РПЦ отметил депутата курганской облдумы

Депутату облдумы Брюханову вручили высокую награду РПЦ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутату Курганской областной думы Александру Брюханову вручили орден Русской православной церкви (РПЦ) преподобного Сергия Радонежского. Это высокая церковная награда патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщается на официальном сайте облдумы.

«На церемонии освящения Спасо-Преображенского храма в селе Батурино (Шадринский округ) депутату Курганской областной думы Александру Брюханову была вручена высокая церковная награда патриарха Московского и всея Руси Кирилла за его работу председателя Курганского регионального отделения Императорского православного палестинского общества (ИППО)», — указано в сообщении.

Сообщается, что Брюханов возглавляет реготделение около семи лет. Значимым событием в деятельности курганского депутата, как указано на сайте облдумы, считают приезд в Курганскую область патриарха Московского и всея Руси Кирилла, председателя Международного ИППО Сергея Степашина и министра культуры РФ Владимира Мединского в 2017 году.

Ранее URA.RU писало, что курганские VIP посетили освящение Спасо-Преображенского собора в Шадринском муниципальном округе. В селе Батурино освятили нижний предел храма Преображения Господня. Присутствовали депутаты Олег Попов, Александр Брюханов и Федор Ярославцев, а также действующие и бывшие мэры городов области. Ранее этот собор отреставрировали по поручению патриарха Кирилла.