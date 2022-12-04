04 декабря 2022
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02 декабря 2022

Тюменцу отказались менять паспорт из-за религиозных убеждений

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцу отказались заменить паспорт из-за фотографии с дуршлагом на голове Фото:

Тюменцу отказались заменить паспорт из-за того, что он приложил к документам фотографию с дуршлагом на голове. Поступок он объяснил своей принадлежностью к Пастафарианской церкви. Об инциденте сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Владимир С. подал заявление на получение паспорта, вместе с которым предоставил фотографию, на которой он находился с дуршлагом на голове. В выдаче документа ему было отказано. В судебном заседании истец пояснил, что является священником Русской Пастафарианской церкви Макаронного патриархата. Истцом не было предоставлено доказательств того, что его религиозные убеждения не позволяют показываться перед посторонними лицами без головного убора, которым, по мнению истца, является дуршлаг», — пишет пресс-служба судебной системы.

В России с июля 2022 года паспорт можно заменить за 5 дней. На срок изготовления не влияют место жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельства его замены.

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Тюменцу отказались заменить паспорт из-за того, что он приложил к документам фотографию с дуршлагом на голове. Поступок он объяснил своей принадлежностью к Пастафарианской церкви. Об инциденте сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Владимир С. подал заявление на получение паспорта, вместе с которым предоставил фотографию, на которой он находился с дуршлагом на голове. В выдаче документа ему было отказано. В судебном заседании истец пояснил, что является священником Русской Пастафарианской церкви Макаронного патриархата. Истцом не было предоставлено доказательств того, что его религиозные убеждения не позволяют показываться перед посторонними лицами без головного убора, которым, по мнению истца, является дуршлаг», — пишет пресс-служба судебной системы. В России с июля 2022 года паспорт можно заменить за 5 дней. На срок изготовления не влияют место жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельства его замены.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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