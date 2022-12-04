В курганском правительстве изменили структуру

Из состава правительства Курганской области убрали управление ветеринарии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В правительстве Курганской области завершили объединение департамента агропромышленного комплекса (АПК) и управления ветеринарии. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к региональным властям. В пресс-службе правительства информацию об изменениях подтвердили.

«Управление ветеринарии вошло в структуру департамента АПК. Оно теперь является управлением животноводства и ветеринарии», — уточнил один из инсайдеров. Другой источник добавил, что управление возглавляет Александр Плоских. В открытых данных на сайте ведомства указано, что в состав этой структуры входят отдел животноводства и племенной работы, сектор развития аквакультуры, отдел организации ветеринарных мероприятий, деятельности учреждений, отдел безопасности и оборота продукции животного происхождения и ветеринарной санитарии.

В департаменте информационной и внутренней политики Курганской области URA.RU ответили, что объединение структур завершено. «Первым заместителем директора департамента является Татьяна Сандакова», — добавили власти.

Ранее URA.RU писало, что постановление об объединении структур было подписано в сентябре. Власти тогда сообщали, что это связано с внедрением новой организационной модели и повышением эффективности ведомств. Руководителем департамента агропромышленного комплекса в Курганской области является Павел Кощеев.