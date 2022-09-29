Директор курганского департамента будет отвечать за новое направление

Директор департамента агропромышленного комплекса в Курганской области Павел Кощеев получит новое направление ответственности. Он будет отвечать за управление ветеринарии. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной и внутренней политики региона в ответ на редакционный запрос.
«Директором департамента останется действующий руководитель Кощеев Павел Сергеевич. Управление ветеринарии будет функционировать в статусе управления департамента. В ходе реорганизации сотрудникам предложат вакантные ставки. Сокращать работников не планируют», — говорится в сообщении властей. Сейчас управлением ветеринарии руководит Татьяна Сандакова. Объединение структур связано с внедрением новой организационной модели и повышением эффективности ведомств.
Ранее URA.RU писало, что из структуры правительства исчезнет управление ветеринарии. Его присоединят к региональному департаменту агропромышленного комплекса. Соответствующее постановление подписал заместитель губернатора Курганской области Константин Ермаков. Объединение структур планируют провести до 1 декабря.
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Директор департамента агропромышленного комплекса в Курганской области Павел Кощеев получит новое направление ответственности. Он будет отвечать за управление ветеринарии. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной и внутренней политики региона в ответ на редакционный запрос. «Директором департамента останется действующий руководитель Кощеев Павел Сергеевич. Управление ветеринарии будет функционировать в статусе управления департамента. В ходе реорганизации сотрудникам предложат вакантные ставки. Сокращать работников не планируют», — говорится в сообщении властей. Сейчас управлением ветеринарии руководит Татьяна Сандакова. Объединение структур связано с внедрением новой организационной модели и повышением эффективности ведомств. Ранее URA.RU писало, что из структуры правительства исчезнет управление ветеринарии. Его присоединят к региональному департаменту агропромышленного комплекса. Соответствующее постановление подписал заместитель губернатора Курганской области Константин Ермаков. Объединение структур планируют провести до 1 декабря.