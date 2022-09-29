29 сентября 2022
28 сентября 2022

Директор курганского департамента будет отвечать за новое направление

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание областной думы. Курган, кощеев павел
Павел Кощеев будет возглавлять департамент АПК после объединения с управлением ветеринарии Фото:

Директор департамента агропромышленного комплекса в Курганской области Павел Кощеев получит новое направление ответственности. Он будет отвечать за управление ветеринарии. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной и внутренней политики региона в ответ на редакционный запрос.

«Директором департамента останется действующий руководитель Кощеев Павел Сергеевич. Управление ветеринарии будет функционировать в статусе управления департамента. В ходе реорганизации сотрудникам предложат вакантные ставки. Сокращать работников не планируют», — говорится в сообщении властей. Сейчас управлением ветеринарии руководит Татьяна Сандакова. Объединение структур связано с внедрением новой организационной модели и повышением эффективности ведомств.

Ранее URA.RU писало, что из структуры правительства исчезнет управление ветеринарии. Его присоединят к региональному департаменту агропромышленного комплекса. Соответствующее постановление подписал заместитель губернатора Курганской области Константин Ермаков. Объединение структур планируют провести до 1 декабря.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»

Директор департамента агропромышленного комплекса в Курганской области Павел Кощеев получит новое направление ответственности. Он будет отвечать за управление ветеринарии. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной и внутренней политики региона в ответ на редакционный запрос. «Директором департамента останется действующий руководитель Кощеев Павел Сергеевич. Управление ветеринарии будет функционировать в статусе управления департамента. В ходе реорганизации сотрудникам предложат вакантные ставки. Сокращать работников не планируют», — говорится в сообщении властей. Сейчас управлением ветеринарии руководит Татьяна Сандакова. Объединение структур связано с внедрением новой организационной модели и повышением эффективности ведомств. Ранее URA.RU писало, что из структуры правительства исчезнет управление ветеринарии. Его присоединят к региональному департаменту агропромышленного комплекса. Соответствующее постановление подписал заместитель губернатора Курганской области Константин Ермаков. Объединение структур планируют провести до 1 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...