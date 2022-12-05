Тюменское правительство атаковало скандальную УК элитного дома

Правительственный департамент выиграл борьбу со скандальной управляющей компанией Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменскую скандальную управляющую компанию «Паруса», на балансе которой находится 25-этажный элитный ЖК на ул. Малыгина, 90, обязали ремонтировать подъезды, на состояние которых жаловались местные жители. Однако УК с требованием не согласилась и подала в суд. Об этом сообщила государственная жилищная инспекция Тюменской области.

«Жилищный инспектор по обращению провел внеплановую проверку в отношении ООО УК „Паруса“ по указанному многоквартирному дому. Специалист в присутствии собственников обследовал общее имущество в многоквартирном доме, установив наличие множественных нарушений, включая локальные повреждения на фасадной плитке и повреждения штукатурного и окрасочного слоев потолков и стен в трех подъездах», — сообщает инспекция.

Управляющая компания с предписанием не согласилась и решила обжаловать решение жилищной инспекции, однако в суде поддержали сторону правительства. «Арбитражный суд Тюменской области отказал ООО УК „Паруса“. Суды указали, что предписание инспекции соответствует требованиям действующего законодательства, а недостаток у управляющей организации финансирования не виляет на необходимость соблюдения ею лицензионных требований», — сообщили в жилищной инспекции.

Ранее URA.RU сообщало, что жильцы элитного ЖК «Паруса» в центре Тюмени завязли в судах, добиваясь смены управляющей компании «Паруса». По словам жителей, организация старается удержать свои позиции и находит поддержку в Тюменском областном суде.