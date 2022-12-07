07 декабря 2022

В ЯНАО школьники нашли таракана в тарелке столовой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Столовая в промышленном техникуме. Курган, столовая, булочка, еда, школьная столовая, питание, школьное питание
Руководство обещало провести дезинсекцию Фото:

В тарелке столовой школы №8 в Ноябрьске (ЯНАО) обучающиеся обнаружили таракана. Об этом один из очевидцев сообщил в соцсетях.

«А еще говорят, откуда кишечная палочка? МБОУ СОШ №8 — был найден таракан в школьной столовой», — сообщил Артем Сигачев.

В администрации отреагировали на пост ноябрянина и сообщили, что по фото невозможно установить в школе ли произошел случай, а с жалобами никто не обращался. «Дезинсекция всех школьных пищеблоков, включая производственные цеха, складские помещения и обеденные залы проводится регулярно. Последняя была в ноябре 2022 года. Следующая запланирована на декабрь 2022 года. О якобы найденном в столовой школы №8 насекомом нам тоже стало известно из соцсетей», — ответили в мэрии города.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Ноябрьска обнаружила мышь в детском питании «Фруто Няня». Упаковка продукции была новой и не вскрывалась до этого.

В столовой школы обнаружили насекомое

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В тарелке столовой школы №8 в Ноябрьске (ЯНАО) обучающиеся обнаружили таракана. Об этом один из очевидцев сообщил в соцсетях. «А еще говорят, откуда кишечная палочка? МБОУ СОШ №8 — был найден таракан в школьной столовой», — сообщил Артем Сигачев. В администрации отреагировали на пост ноябрянина и сообщили, что по фото невозможно установить в школе ли произошел случай, а с жалобами никто не обращался. «Дезинсекция всех школьных пищеблоков, включая производственные цеха, складские помещения и обеденные залы проводится регулярно. Последняя была в ноябре 2022 года. Следующая запланирована на декабрь 2022 года. О якобы найденном в столовой школы №8 насекомом нам тоже стало известно из соцсетей», — ответили в мэрии города. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Ноябрьска обнаружила мышь в детском питании «Фруто Няня». Упаковка продукции была новой и не вскрывалась до этого.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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