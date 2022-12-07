В тарелке столовой школы №8 в Ноябрьске (ЯНАО) обучающиеся обнаружили таракана. Об этом один из очевидцев сообщил в соцсетях.
«А еще говорят, откуда кишечная палочка? МБОУ СОШ №8 — был найден таракан в школьной столовой», — сообщил Артем Сигачев.
В администрации отреагировали на пост ноябрянина и сообщили, что по фото невозможно установить в школе ли произошел случай, а с жалобами никто не обращался. «Дезинсекция всех школьных пищеблоков, включая производственные цеха, складские помещения и обеденные залы проводится регулярно. Последняя была в ноябре 2022 года. Следующая запланирована на декабрь 2022 года. О якобы найденном в столовой школы №8 насекомом нам тоже стало известно из соцсетей», — ответили в мэрии города.
Ранее URA.RU сообщало, что жительница Ноябрьска обнаружила мышь в детском питании «Фруто Няня». Упаковка продукции была новой и не вскрывалась до этого.
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