В ЯНАО школьники нашли таракана в тарелке столовой. Фото

08 декабря 2022 в 13:31 Размер текста - 17 +

Руководство обещало провести дезинсекцию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В тарелке столовой школы №8 в Ноябрьске (ЯНАО) обучающиеся обнаружили таракана. Об этом один из очевидцев сообщил в соцсетях. «А еще говорят, откуда кишечная палочка? МБОУ СОШ №8 — был найден таракан в школьной столовой», — сообщил Артем Сигачев. В администрации отреагировали на пост ноябрянина и сообщили, что по фото невозможно установить в школе ли произошел случай, а с жалобами никто не обращался. «Дезинсекция всех школьных пищеблоков, включая производственные цеха, складские помещения и обеденные залы проводится регулярно. Последняя была в ноябре 2022 года. Следующая запланирована на декабрь 2022 года. О якобы найденном в столовой школы №8 насекомом нам тоже стало известно из соцсетей», — ответили в мэрии города. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Ноябрьска обнаружила мышь в детском питании «Фруто Няня». Упаковка продукции была новой и не вскрывалась до этого. В столовой школы обнаружили насекомое

В тарелке столовой школы №8 в Ноябрьске (ЯНАО) обучающиеся обнаружили таракана. Об этом один из очевидцев сообщил в соцсетях. «А еще говорят, откуда кишечная палочка? МБОУ СОШ №8 — был найден таракан в школьной столовой», — сообщил Артем Сигачев. В администрации отреагировали на пост ноябрянина и сообщили, что по фото невозможно установить в школе ли произошел случай, а с жалобами никто не обращался. «Дезинсекция всех школьных пищеблоков, включая производственные цеха, складские помещения и обеденные залы проводится регулярно. Последняя была в ноябре 2022 года. Следующая запланирована на декабрь 2022 года. О якобы найденном в столовой школы №8 насекомом нам тоже стало известно из соцсетей», — ответили в мэрии города. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Ноябрьска обнаружила мышь в детском питании «Фруто Няня». Упаковка продукции была новой и не вскрывалась до этого.