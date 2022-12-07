Доходы тюменских мобилизованных не учтут при назначении льгот семьям

Льготы для семей мобилизованных будут равными для всех, вне зависимости от доходов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Доходы тюменских мобилизованных не повлияют на льготы для их семей. Об этом сообщил центр обеспечения мер социальной поддержки Тюменской области.

«Доходы граждан, призванных на военную службу по мобилизации, не учитываются при оценке нуждаемости их семей для получения следующих социальных выплат. Чтобы подтвердить факт призыва на военную службу по мобилизации, заявитель самостоятельно представляет в уполномоченный орган необходимые документы (сведения)», — сообщает центр социальной поддержки.

Доход мобилизованного не повлияет не следующие меры поддержки их семей:

Материальная помощь, предусмотренная постановлением Правительства Тюменской области от 06.04.2020 N 171-п;

Единовременная материальная помощь для обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет;

Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка и последующих детей, родившегося (-ихся) начиная с 1 января 2020 года (включительно);

Пособия на ребенка, ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка и последующих детей, родившегося (-ихся) до 31 декабря 2019 года (включительно)

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Ранее URA.RU писало, что тюменские власти готовы выплатить семьям мобилизованных миллионы рублей. Самые большие выплаты получат семьи погибших мобилизованных.