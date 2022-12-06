Жители Тюменской области обманули власти на миллионы рублей

Сотням жителей Тобольска удалось получить пособия, не имея на них право Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Тобольска (Тюменская область) врали городскому Центру занятости, чтобы незаконно получать пособия по безработице. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. За нарушениями были замечены 728 человек, с них уже взыскано почти 3,5 млн рублей, также заведены уголовные дела.

«Работниками Центра занятости по Тобольску и Тобольскому району выявлено 728 случаев получения пособия по безработице обманным путем. В добровольном порядке взыскано 2 895 334 рублей, в судебном — 574 426 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, со ссылкой на начальника кадрового центра «Работа России» Тобольска Венеру Шкилеву.

Информацию о недобросовестных тоболяках передали и в правоохранительные органы. В итоге было возбуждено девять уголовных дел по статье «Мошенничество при получении выплат». По семи из них жители возместили ущерб еще на этапе расследования. Санкция статьи предусматривает штраф, исправительные работы или арест до четырех месяцев.