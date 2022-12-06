В ЯНАО снизят ставку по ипотеке для части граждан

В ЯНАО снизятся ставки по ипотеке для IT-специалистов и тех, кто собирается строить собственный дом. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
«Под 4% в Ямальской ипотечной компании смогут взять ипотеку IТ-специалисты от 22 до 44 лет, работающие в организации, аккредитованной Минцифры, с доходом от 100 тысяч рублей. На сегодняшний день средняя процентная ставка по данному продукту составляет 4,5%», — говорится в сообщении.
На строительство дома без привлечения строительной организации будет предусмотрена ставка в 4,3% вместо 6,3%. Регион компенсирует АО «Банк ДОМ.РФ» разницу действующей процентной ставки. Также снизят ставки на весь период кредитования на строительство жилого дома с привлечением любых лиц до 5,1%. «Основное условие — залог имеющейся в собственности заемщика квартиры или нежилого помещения (апартаментов). Здесь округ компенсируется разницу действующей ставкой на 6%. На сегодняшний день она составляет 11,1%», — добавили в правительстве.
Ранее URA.RU сообщало, что банки стали чаще одобрять ипотеку в ЯНАО. Пик одобрения был в сентябре — он составил 87%.
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