В ЯНАО снизят ставку по ипотеке для части граждан

07 декабря 2022 в 15:39 Размер текста - 17 +

Регион компенсирует разницу процентных ставок по ипотеке Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ЯНАО снизятся ставки по ипотеке для IT-специалистов и тех, кто собирается строить собственный дом. Об этом сообщается на сайте правительства региона. «Под 4% в Ямальской ипотечной компании смогут взять ипотеку IТ-специалисты от 22 до 44 лет, работающие в организации, аккредитованной Минцифры, с доходом от 100 тысяч рублей. На сегодняшний день средняя процентная ставка по данному продукту составляет 4,5%», — говорится в сообщении. На строительство дома без привлечения строительной организации будет предусмотрена ставка в 4,3% вместо 6,3%. Регион компенсирует АО «Банк ДОМ.РФ» разницу действующей процентной ставки. Также снизят ставки на весь период кредитования на строительство жилого дома с привлечением любых лиц до 5,1%. «Основное условие — залог имеющейся в собственности заемщика квартиры или нежилого помещения (апартаментов). Здесь округ компенсируется разницу действующей ставкой на 6%. На сегодняшний день она составляет 11,1%», — добавили в правительстве. Ранее URA.RU сообщало, что банки стали чаще одобрять ипотеку в ЯНАО. Пик одобрения был в сентябре — он составил 87%.

В ЯНАО снизятся ставки по ипотеке для IT-специалистов и тех, кто собирается строить собственный дом. Об этом сообщается на сайте правительства региона. «Под 4% в Ямальской ипотечной компании смогут взять ипотеку IТ-специалисты от 22 до 44 лет, работающие в организации, аккредитованной Минцифры, с доходом от 100 тысяч рублей. На сегодняшний день средняя процентная ставка по данному продукту составляет 4,5%», — говорится в сообщении. На строительство дома без привлечения строительной организации будет предусмотрена ставка в 4,3% вместо 6,3%. Регион компенсирует АО «Банк ДОМ.РФ» разницу действующей процентной ставки. Также снизят ставки на весь период кредитования на строительство жилого дома с привлечением любых лиц до 5,1%. «Основное условие — залог имеющейся в собственности заемщика квартиры или нежилого помещения (апартаментов). Здесь округ компенсируется разницу действующей ставкой на 6%. На сегодняшний день она составляет 11,1%», — добавили в правительстве. Ранее URA.RU сообщало, что банки стали чаще одобрять ипотеку в ЯНАО. Пик одобрения был в сентябре — он составил 87%.