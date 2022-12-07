В Тюмени начали продавать iPhone с защитой от извращенцев

В Тюмени начали продавать iPhone из Японии с ограниченным функционалом

Технику Apple привозят в Тюмень из Японии Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Тюменской области начали продавать смартфоны компании Apple, произведенные для рынка Японии, где запрещено вести скрытую фотосъемку. Из-за этого на iPhone, ввезенных из этой страны, невозможно отключить звук затвора камеры фотоаппарата. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Когда в Японии появились первые смартфоны с фотокамерами, в стране появилось много поклонников движения Upskirt — это когда с помощью скрытой камеры делаются фотографии, например, под юбками у женщин. Без их согласия. Когда проблема обрела массовый характер, в Японии был введен запрет на скрытую фотосъемку с камер мобильных телефонов. Поэтому звук затвора фотокамер iPhone, произведенных для японского рынка, невозможно отключить. С недавнего времени такие смартфоны начали продавать в Тюмени», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что стоят такие смартфоны дешевле, чем те, что произведены для рынков США и Европы. «Разница в цене составляет от 7 до 12 тысяч рублей: тут зависит от конкретной модели. Продают такие смартфоны, в основном, частники. Заказы на iPhone активно принимаются и через интернет. Тюменцы их покупают. Тут решает цена. Особенности таких смартфонов покупателей не смущают», — отметил инсайдер URA.RU.

Ранее URA.RU писало о том, что компания Apple присоединилась к международным санкциями, введенным США и странами ЕС против России, и приостановила продажи своей техники в РФ. При этом предприниматели с помощью параллельного импорта продолжили ввозить в РФ смартфоны, планшеты и компьютеры, произведенные американской компанией.