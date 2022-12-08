Жильцы дома в Кургане отменили незаконное решение о переходе в другую управкомпанию

Собрание жильцов дома, посвященное переходу в другую управкомпанию, признали ничтожным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане признали недействительным протокол заседания собрания жильцов дома на ул. Станционный, 42, на котором было решено сменить управляющую компанию с «Восток-центр» на «Курган плюс». Жильцы месяц пытались оспорить решение о незаконном переходе в другую управкомпанию. Об этом URA.RU сообщил один из жильцов.

«Мы остались в „Востоке“ [„Восток-центр“]. Нам сообщили, что ничтожность собрания доказана. Нам помог председатель облдумы Дмитрий Фролов. Правда, насколько мы знаем, наш дом не был единственным, где провели такие собрания со странными результатами в пользу перехода в „Курган плюс“, но там жильцы менее активные», — рассказал читатель.

В компании «Восток-центр» URA.RU подтвердили информацию о том, что дом остается под их управлением. Также информацию URA.RU подтвердил руководитель комиссии по ЖКХ, развитию городского хозяйства и экологии областной общественной палаты Андрей Вагин. На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться по номеру телефона ООО «Курган плюс». На звонок никто не ответил.

Ранее жильцы дома заметили, что в протоколе голосования за переход дома в другую управкомпанию была указана ненастоящая площадь дома. Из-за этого количества проголосовавших хватило для смены управкомпании.